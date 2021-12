Stefano De Martino torna su Rai 2 con “Bar Stella”, da quando lo rivedremo in tv Stefano De Martino torna in onda su Rai Due con un programma tutto suo, Bar Stella. Il titolo è un omaggio al locale del nonno che si trovava a Torre Annunziata.

A cura di Gaia Martino

Rai Due è casa ormai per il conduttore Stefano De Martino che dopo esser stato al timone di Made in Sud e di Stasera Tutto è Possibile, torna in onda con un programma tutto suo, Bar Stella. Il famoso napoletano il 28 dicembre sbarca sul secondo canale con la nuova trasmissione che dovrebbe andare in onda per tre puntate in seconda serata secondo quanto rivela Tv Blog. Il titolo è un omaggio al locale del nonno in cui l'ex ballerino è cresciuto a Torre Annunziata, la sua città d'origine. Dopo il debutto, le altre dovrebbero andare in onda martedì 4 e 11 gennaio.

Il cast di Bar Stella

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv con uno show tutto suo che vedrà la partecipazione di volti famosi dello spettacolo italiano. Tv Blog rivela che insieme all'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ci saranno i comici Herber Ballerina e Francesco Arienzo, Adelaide Vasaturo, performer di burlesque, l'attrice e doppiatrice Marta Filippi, Giovanni Esposito. Dovrebbero essere loro i nomi che lo accompagneranno in questa nuova avventura che intratterrà i telespettatori Rai durante le festività natalizie.

Con un post su Instagram ha anticipato l'interno del suo ‘Bar': le luci a led, Maradona che insegue il suo pallone, la carta dei parati antica sono alcuni dei dettagli visibili che descrivono la voglia di regalare al set le sue origini.

Il titolo è un omaggio al nonno

Bar Stella è il nome del locale del nonno di Stefano De Martino, si trovava a Torre Annunziata, città d'origine del conduttore. Per ricordare il luogo in cui da piccolo si divertiva ad esibirsi a passi di danza ha deciso di omaggiarlo, dedicandogli il set del suo nuovo programma. Su Twitter ha pubblicato un video mentre balla nel Bar Stella, risalente al 1994:

Nonno Stefano è morto nel luglio del 2016, lasciando un vuoto enorme nel cuore del conduttore il quale spesso lo ricorda sui social. Sul petto gli ha anche dedicato un tatuaggio incidendo sulla pelle la parola Biscuit, il soprannome che gli aveva dato.