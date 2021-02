Pochi giorni fa vi davamo notizia del lutto di Stefano De Martino, con la morte improvvisa della nonna Elena, vittima di un incidente domestico. Il conduttore di Stasera tutto è possibile non aveva ancora parlato pubblicamente della perdita di una persona alla quale è sempre stato molto legato, nemmeno sulle sue pagine social, ma ne ha parlato nel corso della trasmissione Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo che ha debuttato su Rai1 il 14 febbraio:

Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che, da commerciante qual era, aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava sempre all'opinione di mia nonna, che aveva l'ultima parola.

La donna è caduta in casa

La notizia della morte della donna, avvenuta all'età di 85 anni, risale allo scorso 5 febbraio. Stando a quanto è emerso, la donna è stata vittima di un incidente domestico, cadendo mentre si trovava a casa sua. In seguito alla caduta sarebbero stati sostanzialmente inutili i soccorsi alla donna, che sarebbe stata trovata senza vita.

La nonna di De Martino protagonista di un documentario sulla sua vita

Molte volte il conduttore di Stasera tutto è possibile aveva parlato pubblicamente di sua nonna Elena, in televisione così come nei suoi post sui social. Si tratta di un personaggio che, come dimostrato dalla stessa dichiarazione di De Martino nel programma di Rai1, ha fatto parte dell'immaginario del conduttore ed è stata una figura portante della sua vita. Al punto che lei stessa era diventata un personaggio molto amato dai seguaci del conduttore e, tra le altre cose, era comparsa in un recente documentario televisivo, andato in onda su Real Time, in cui De Martino ripercorreva la sua vita.