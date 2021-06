Stefano Accorsi ritornerà sul piccolo schermo da protagonista. Dopo più di otto anni lontano dalla tv, l'attore ha accettato di ricoprire il ruolo principale nella miniserie "Vostro Onore", prodotta da RaiUno e remake dell'omonima produzione americana, Your Honor, in cui troviamo Bryan Cranston. La tv di Stato tenta l'impresa di riprendere uno dei prodotti più amati oltreoceano che, a sua volta, è tratto da una serie israeliana di grande successo, Kvodo. Il cast è già stato scelto e si trova sul set, ambientato tra Roma e Milano.

La trama di Vostro Onore

Stando alle prime notizie sul progetto, Vostro Onore dovrebbe seguire di pari passo l'andamento della storia che vediamo in America, e quindi il protagonista che, per l'appunto, come si intuisce dal titolo è un giudice, si trova a dover affrontare la scomparsa improvvisa di sua moglie. Da solo, con un figlio adolescente, è costretto a vivere una vita che mai aveva pensato, sopraffatto dal dolore e dall'incapacità di riassestare il suo mondo, un evento tragico lo costringerà a cambiare il suo modo di agire. Accidentalmente investe e uccide il figlio di un boss mafioso, e per questa ragione verrà perseguitato da chi ha sete di vendetta. Per salvare la vita di suo figlio, invece, il giudice si scopre capace di azioni che mai avrebbe pensato di poter compiere, valicando i confini della giustizia, proprio come accade a Cranston in Your Honor.

L'ultima apparizione in una serie in tv

L'ultima volta che Stefano Accorsi è comparso in un prodotto per la tv generalista è stato il 2013, quando su Canale 5 è stata trasmessa la miniserie "Il Clan dei Camorristi" diretta da Alexis Sweet e Alessandro Angelini. In quella produzione, affiancato da latri attori noti come Giuseppe Zeno, Massimiliano Gallo, Serena Rossi, Valeria Bilello, vestiva i panni di Andrea Esposito, uno dei personaggi che si batte per contrastare l'egemonia della Camorra.