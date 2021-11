Stefania Orlando al Maurizio Costanzo Show difende il ddl Zan: “Teatrino imbarazzante in Senato” La soubrette è intervenuta sui temi legati al mondo LGBT+ e ha espresso il suo pensiero anche riguardo la vicenda del ddl Zan mettendo in riga anche Giuseppe Cruciani.

Stefania Orlando è stata al Maurizio Costanzo Show nella puntata in onda ieri sera, giovedì 17 novembre. La soubrette è intervenuta sui temi legati al mondo LGBT+ e ha espresso il suo pensiero anche riguardo la vicenda del ddl Zan. A condividere il palco con lei c'erano anche Drusilla Foer, Stefano Ferri e Marisela Federici. Proprio Marisela Federici ha espresso le sue perplessità per Stefano Ferri, scrittore e crossdresser: “Ci sono delle convenzioni sociali e qui mi sembra che tu sia in mezzo tra maschio e femmina. Secondo me sei un ibrido, capisco che per tua figlia sarà stato uno shock“. Ma Stefania Orlando è intervenuta per constrastare questa dichiarazione.

Le parole di Stefania Orlando

Stefania Orlando è stata un po' la paladina delle istanze del mondo LGBT+, perché ha messo in fila una serie di argomenti contestualizzando tutto al meglio e in maniera convincente.

Signora il problema è suo, non di lui. Lei ha un problema perché non riesce a recepire, perché ognuno è libero di essere quello che vuole, anche né uomo, né donna, entrambi o quello che si sente. Quindi è un problema di ricezione e non di messaggio. Non cercare una rassicurazione dalle immagini che vedi e iniziamo a cambiare questa società. ‘Questa immagine mi piace e quindi l’accetto, questa non mi torna e la critico’, non va bene in questo modo. E poi basta dire mezzo uomo o mezza donna, smettiamola con queste etichette.

La discussione con Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani e Stefania Orlando hanno due punti di vista differenti sulla questione "ddl Zan" e il punto di discordia parte da Lady Gaga. Cosa ha detto Cruciani: "L’Italia è un paese che non minaccia i gli omosessuali, i gay vivono benissimo. Lady Gaga l’altro giorno ha detto che è una tragedia che non è passata la legge Zan e che i gay vanno protetti. Non è vero, i gay hanno già le leggi degli etero per proteggersi". La replica di Stefania Orlando è stata durissima: