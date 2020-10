La moglie di Andrea Roncato, Nicole Moscariello, non sembra avere nulla contro Stefania Orlando, ex moglie dell'attore e concorrente al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d'Italia la conduttrice avrebbe lanciato una frecciatina verso l'attuale signora Roncato, che però sembra già aver placato le acque. Intervistata dalla rivista Nuovo, Nicole Moscariello ha dimostrato di non provare alcuna gelosia nei suoi confronti e non di non sentirsi affatto la causa del suo allontanamento dall'ex marito. Anzi, le augura persino di vincere il programma: “Le auguro con affetto di vincere il GF Vip e di essere felice”, confessa a Nuovo. E aggiunge: “Se mi chiamerà, una volta uscita dalla Casa, non ho alcun problema a risponderle e a vederla”.

Rapporti freddi tra Stefania Orlando e Andrea Roncato

In una recente intervista a Chi, Stefania Orlando ha raccontato che con l'ex marito i rapporti si sono molto raffreddati e che, ad oggi, "siamo come sconosciuti". I due sono stati marito e moglie per appena due anni, dal 1997 al 1999. Entrambi hanno voltato pagina. L'attore è felicemente sposato con Nicole Moscariello, con la quale è convolato a nozze nel 2017. Mentre la conduttrice ha ritrovato l'amore fra le braccia del musicista e attuale marito Simone Gianlorenzi.

Roncato non guarderà il Grande Fratello Vip

Andrea Roncato ha confidato al settimanale Mio che non ha nessuna intenzione di avere un confronto in diretta tv con la sua ex moglie, confermando che tra loro i rapporti sono più freddi che mai: "Confronto al Grande Fratello Vip? Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei". L'attore non ama particolarmente il mondo dei reality e in virtù dei loro rapporti ormai molto distanti, ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di sostenere Stefania Orlando in questa sua esperienza televisiva: "Non la guarderò, né la televoterò”. E ha aggiunto: " Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”.