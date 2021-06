Martedì 8 giugno, Rai1 trasmette l'evento "Con il cuore – Nel nome di Francesco". Come tradizione vuole, la serata promossa dai Frati del Sacro Convento di Assisi, in diretta dal piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, sarà all'insegna della beneficenza. Alla conduzione, ci sarà Carlo Conti. A impreziosire la serata, due artisti eccezionali. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1, ma la diretta sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Inoltre, sarà possibile seguire Con il cuore – Nel nome di Francesco su Radio1 con la conduzione di Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo.

Massimo Ranieri e Renato Zero ospiti

L'evento benefico "Con il cuore – Nel nome di Francesco" è giunto alla diciannovesima edizione. Quella del 2021, sarà impreziosita da due artisti eccezionali. Ad affiancare Carlo Conti saranno Renato Zero e Massimo Ranieri. Delizieranno gli spettatori con i loro grandi successi che eseguiranno dal vivo con la band. Insomma, si prospetta una serata di ottima musica, ma che metterà al centro l'obiettivo principale dell'evento: aiutare il prossimo, soprattutto alla luce della difficile situazione in cui versano numerose famiglie, a seguito della pandemia.

La raccolta fondi a favore delle famiglie bisognose

La raccolta fondi, anche quest'anno, avrà come obiettivo le Mense Francescane collocate in Italia, ma anche quello di aiutare le famiglie più bisognose, che hanno visto accrescere le loro difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Famiglie in condizioni economiche precarie, che hanno bisogno di un gesto di solidarietà per rifiatare. Inoltre, i fondi sosterranno diversi progetti umanitari dei Frati di Assisi. Dunque, saranno un supporto per le Missioni Francescane che riguardano tutti i continenti.