Il Festival di Sanremo 2021 si avvia alla conclusione, con la finale in onda sabato 6 marzo che proclamerà il vincitore di un'edizione anomala e rivoluzionata dalla pandemia. Finalmente, dirà qualcuno: per chi non sopporta la visione del festival ma è comunque costretto a restare davanti alla televisione (anche perché è impossibile uscire) ecco le alternative dei palinsesti sulle reti in chiaro.

I programmi Rai di sabato 6 marzo 2021

Rai2 ci propone 12 Soldiers, per chi preferisce un po' di azione bellica, o i muscoli del bel Chris Hemsworth, alle giacche coi lustrini di Amadeus. C'è un bel po' di testosterone pure su Rai3 con Fuori controllo con Mel Gibson. Per chi ama Stephen King, si segnala L'acchiappasogni – Dream Catcher su Rai4. Su Rai5 va in onda Divini Canti: Lectura Dantis e altri incantamenti, un gioiello dell'archivio Rai. Una pietra miliare come Papillon con Steve McQueen è visibile su RaiMovie mentre su RaiPremium va in onda la serie Il Generale dei Briganti.

I programmi Mediaset di sabato 6 marzo 2021

Canale5 non manda in onda C'è posta per te, come da antico accordo tra il Biscione e Sanremo, e propone il film dei Vanzina Non si ruba a casa dei ladri, con Ghini e Salemme. Italia1 trasmette in prima tv The Lego Movie 2: Una nuova avventura, ma la vera chicca imperdibile è Il Padrino – Parte II su Rete4. Niente di meglio di una sana dose di anarchia con V per Vendetta sul 20, mentre La5 dà spazio ai sentimenti con Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle, e Iris propone Basic Instinct 2. Su Mediaset Italia2 c'è l'horror Il treno. Su Cine34 lo spaghetti western Vado, l'ammazzo e torno, mentre su MediasetExtra continua la replica de La Pupa e Il Secchione e Viceversa e su TopCrime va in onda Poirot: L'assassinio di Roger Ackroyd.

I programmi delle altre reti di sabato 6 marzo 2021

La7 propone un gioiello del cinema come Indovina chi viene a cena, mentre TV8 trasmette un film ad alta tensione, Vertical Limit. Sul Nove va in onda Casamonica – Le mani su Roma. Interno berlinese, film di Liliana Cavani è la proposta di Cielo, mentre RealTime trasmette Vite al limite. Su Paramount va in onda la serie Caccia al ladro, su Spike il roccioso Jean-Claude Van Damme con Kill ‘em All – Uccidili tutti, su Tv2000 il film curdo Bekas, su Giallo L’ispettore Barnaby.