Festival di Sanremo 2021: flop di ascolti o miracolo televisivo in un momento difficilissimo? Mentre l'Italia s'interroga su tale dilemma, ci sono molti spettatori che preferiscono sintonizzarsi su altri canali piuttosto che passare 5 ore su Rai1 per seguire la lunghissima diretta della kermesse. Anche per la quarta serata di venerdì 5 marzo, dunque, andiamo a illustrare le alternative sulle reti in chiaro.

I programmi Rai di venerdì 5 marzo 2021

Rai2 ci porta nell'universo colorato di Valerian e la città dei mille pianeti, kolossal sci-fi firmato da Luc Besson, mentre su Rai3 è imperdibile il thriller Gone Girl – L’amore bugiardo con Rosamunde Pike e Ben Affleck. Rai4 propone Attacco al potere con Morgan Freeman, Rai5 Art Night. Il drama bellico premio Oscar The Hurt Locker è visibile su RaiMovie mentre su RaiPremium va in onda Il tabaccaio di Vienna.

I programmi Mediaset di venerdì 5 marzo 2021

Veniamo quindi alla programmazione Mediaset. Canale5 propone Ultimo – L'occhio del Falco, fiction con Raoul Bova. Italia1 continua la maratona horror e si gioca l'asso: se cambiate idea e non volete perdervi la semifinale sanremese, correte a registrare Shining Extended Edition, la versione estesa del capolavoro di Kubrick (con 25 minuti di scene inedite). Su Rete4 va in onda Quarto Grado. Sul 20 tornano i cugini Duke nel reboot di Hazzard. Su La5 spazio ai sentimenti con Ange & Gabrielle – Amore a sorpresa, su Iris c'è l'avventura spaziale "over" Space Cowboys del grande Clint Eastwood. Su Mediaset Italia2 si ride con Austin Powers in Goldmember. Su Cine34 non manca il cinema stracult con La signora ha fatto il pieno, mentre su MediasetExtra continua la replica de La Pupa e Il Secchione e Viceversa e su TopCrime va in onda la serie Chicago PD.

I programmi delle altre reti di venerdì 5 marzo 2021

La7 propone Propaganda Live mentre TV8 trasmette un bel classicone per famiglie come The Karate Kid – Per vincere domani. Sul Nove va in onda I Migliori Fratelli di Crozza Live. La ragazzina, esordio di Gloria Guida è la proposta di Cielo, mentre RealTime trasmette Cake Star – Pasticcerie in sfida. Su Paramount va in onda Agatha Christie Le Due Verità, su Spike il granitico Steven Segal con Trappola sulle montagne rocciose, su Tv2000 il film Il figlio dell’altra, su Giallo L’ispettore Gently.