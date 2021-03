Si parla solo del Festival di Sanremo 2021, degli ascolti, dei gioielli ultracostosi di Elodie e dei palloncini nella platea dell'Ariston? Niente paura: per chi si è già stancato del carosello della kermesse e vuole evitare Rai1 come la peste esistono diverse ottime alternative nella prima serata del 4 marzo. Ecco una panoramica dei programmi visibili sulle reti in chiaro stasera, mentre andrà in onda la terza serata del festival.

I programmi Rai di giovedì 4 marzo 2021

Rai2 offre bei picchi d'azione con i granitici Benicio Del Toro e Josh Brolin in Soldado, diretto dall'italiano Stefano Sollima. Cinema anche su Rai3, con Robert Redford e La regola del silenzio, ideale per i sessantottini nostalgici. Rai4 propone Straw Dogs – Cani di paglia, sorta di rifacimento di un grande classico con Dustin Hoffman. Se preferite la musica classica alla canzone popolare sanremese non perdete Il debutto di Kent Nagano con l'Orchestra Rai su Rai5. Altrimenti, è possibile gustarsi l'action in costume Last Knights su RaiMovie o La strada dritta su RaiPremium.

I programmi Mediaset di giovedì 4 marzo 2021

Veniamo quindi alla programmazione Mediaset. Canale5 punta ancora alla commedia all'italiana, con Un boss in salotto con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Italia1 continua la maratona horror e propone il supercult Scream di Wes Craven. Su Rete4 va in onda Dritto e rovescio… e oltre. Sul 20 godetevi il fascino di Scarlett Johansson e Ewan McGregor in The Island. Su La5 due grandi prime donne (Winona Ryder e Anne Bancroft) nel film Gli anni dei ricordi, su Iris c'è Kim Basinger nel thriller Cellular. Su Mediaset Italia2 si ride con Austin Powers – La spia che ci provava. Su Cine34 c'è Bud Spencer con Cane e gatto, mentre su MediasetExtra continua la replica de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, Focus trasmette Città in pericolo, e TopCrime la serie The Closer.

I programmi delle altre reti di giovedì 4 marzo 2021

La7 propone Piazzapulita mentre TV8 trasmette il film La torre nera, tratto da Stephen King. Sul Nove va in onda un film cult come Robin Hood principe dei ladri. Il film Shoot ‘em Up Spara o muori è la proposta di Cielo, mentre RealTime trasmette Vite al limite. Su Paramount va in onda la commedia The Mexican – Amore senza sicura con la coppia Julia Roberts-Brad Pitt, su Spike la serie tv Caccia al Ladro e su Tv2000 il classico di Hitchcock Rebecca – la prima moglie.