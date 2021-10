Stasera a Piazzapulita il direttore Cancellato presenta la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera Stasera, giovedì 7 ottobre 2021, verrà trasmessa a Piazzapulita su La7, la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera, incentrata sulle infiltrazioni estremiste e neofasciste nella destra istituzionale. A presentarla, in studio, ci sarà il direttore Francesco Cancellato che, insieme a Corrado Formigli, commenterà quanto emerge dai nuovi filmati.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda puntata in esclusiva a Piazzapulita

Dopo la prima puntata dell'inchiesta realizzata dal team Backstair di Fanpage, presentata in esclusiva su La7 nel salotto televisivo di Corrado Formigli, il direttore della testata torna in prima serata per presentare gli sviluppi di un lavoro durato ben tre anni. La seconda puntata di Lobby Nera, infatti, mostrerà come estremisti e fascisti siano riusciti ad insinuarsi nei partiti della destra istituzionale, in primis Fratelli d'Italia, e come siano riusciti a candidare ed eleggere loro rappresentanti. In questo secondo appuntamento emergeranno altri dettagli a dir poco sconcertanti e loschi sulle modalità di finanziamento delle campagne elettorali e su altre infiltrazioni neofasciste, facenti capo al "Barone". In seguito alla prima puntata dell'inchiesta, Carlo Fidanza, europarlamentare e capo della delegazione di Fratelli d'Italia, tra i principali nomi e volti che popolano i primi quindici minuti di Lobby Nera, si è immediatamente autosospeso. Inoltre, Giorgia Meloni, leader del partito, ha chiesto che le fosse inoltrato l'intero girato dell'inchiesta.

Corrado Formigli risponderà a Giorgia Meloni

Il conduttore della trasmissione, Corrado Formigli, ha così sintetizzato quanto è successo nell'arco di una settimana dal lancio della prima puntata dell'inchiesta, presentata proprio a Piazzapulita:

Siamo pronti per stasera. Giovedì scorso abbiamo trasmesso a Piazzapulita l’impressionante inchiesta sotto copertura di Fanpage dove vengono documentati saluti fascisti e comportamenti inaccettabili da parte di candidati ed esponenti di Fratelli d’Italia. Anziché commentare il merito di quell’inchiesta e prendere le distanze da ciò che si vede, Giorgia Meloni ha accusato Fanpage e Piazzapulita di aver ordito un complotto, pianificato un attacco “a orologeria”. Stasera, a Piazzapulita, le risponderò. Con me ci sarà anche il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Poi mostreremo la seconda puntata dell’inchiesta.

Vi consiglio caldamente di non perdervela.

Gli ospiti della puntata di giovedì 7 ottobre 2021

In puntata, oltre al direttore Francesco Cancellato chiamato per commentare in diretta gli sviluppi dell'inchiesta, saranno presenti anche il giornalista e direttore di Libero, Alessandro Sallusti, l'ex candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, i giornalisti Fabrizio Roncone, Stefano Zurlo e Annalisa Cuzzocrea. A loro si aggiungono anche Pierluigi Bersani e Guido Crosetto.