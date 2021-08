“Sta male, lascia i social”, ecco la nuova scelta di Davide Donadei di Uomini e Donne Davide Donadei lascia i social temporaneamente e spiazza i fan. Lo ha comunicato Chiara Rabbi, la sua compagna, in una storia pubblicata però tramite l’account di lui: “Appena avrà tempo vi spiegherà lui”. Sono in tanti a pensare che le motivazioni siano tutt’altro che futili, ma c’è anche chi pensa a una strategia di comunicazione.

L’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei ha fatto sapere che ha intenzione di lasciare i social. Nonostante i sorrisi sempre più ampi e le pubblicazioni comunque frequenti, questa novità sembra sia emersa da una storia della sua scelta a Uomini e Donne, Chiara Rabbi. La ragazza ha spiegato in una storia che per un po' di tempo il suo compagno si staccherà dai social perché "Davide sta male". Un post che ha lasciato perplessi in tanti che stanno cominciando a chiedersi se sia tutto vero oppure ci sia dietro una strategia di comunicazione.

Il motivo della nuova scelta

Chiara Rabbi ha pubblicato una storia su Instagram che ha allarmato tutti. Questo il contenuto: "Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social. La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità". Il messaggio di Chiara Rabbi, pubblicato proprio dal canale Instagram di Davide Donadei, prosegue: "Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena riuscirà". Davide Donadei è stato operato agli occhi lo scorso mese di aprile: "Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento, ma per mia fortuna é andato tutto bene".

Le reazioni all'addio ai social

Sono in tanti a pensare che le motivazioni di Davide Donadei siano tutt'altro che futili, altri invece pensano che sia stata una mossa per cercare di cavalcare mediatamente l'onda delle notizie d'estate, un periodo dell'anno dove c'è spazio per poter emergere. Basta solo avere la storia giusta da raccontare.