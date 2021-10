Squid Game, parla l’attore che interpreta Ali: “Questa serie ha cambiato la mia vita” In un’intervista a Variety parla l’attore di origini indiane Anupam Tripathi, diventato parte del fenomeno planetario Squid Game con il ruolo di Ali Abdul. L’attore racconta i suoi inizi e la difficoltà ad ambientarsi da indiano in Corea del Sud. E parla anche della seconda stagione: “Non si sa nulla, ma mi auguro ci sia”.

A cura di Andrea Parrella

È il fenomeno di queste settimane e l'impressione è che continuerà ad esserlo. Squid Game ha rotto le gerarchie di Netflix, imponendosi come uno dei prodotti di maggior successo di sempre e promettendo di replicare una dinamica che ha riguardato altri titoli altisonanti della piattaforma, su tutti La Casa di Carta. Tra i protagonisti della serie sud coreana, c'è Ali Abdul, migrante pakistano in Corea del Sud che è tra le centinaia di partecipanti al gioco che è al centro della serie Tv.

La carriera di Anupam Tripathi

A interpretare questo ruolo l'attore di origini indiane Anupam Tripathi, che in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a Variety raccontando l'ondata di successo inattesa da cui è stato travolto il prodotto: "Immaginavamo che sarebbe stato accolto bene, ma non ci aspettavamo affatto che diventasse un fenomeno. Era una cosa alla quale non ero preparato". L'attore torna alla data fatidica dell'uscita della serie, che ha cambiato tutto:

Ricordo ancora il 17 settembre del 2021, alle 4 del pomeriggio, la mia vita era a posto. Dopo le 5 è stato tutto incredibile, all'improvviso tutti mi hanno iniziato a mandare messaggi di incitamento.

Cresciuto a Nuova Delhi, Tripathi aveva inizialmente intenzione di dedicarsi alla musica, prima di convertirsi al teatro, tentando di entrare a far parte della National School of Drama, la scuola dalla quale escono i migliori attori d'India. Uno step complesso da portare a compimento, ma dopo poco un amico gli fece sapere che c'era la possibilità di proseguire con gli studi andando in Corea del sud, alla National School of Drama. Dopo i problemi iniziali con la lingua, l'attore riuscì quindi ad ambientarsi e passare gli esami necessari per completare il suo percorso di studi. In questo periodo si adatta alla partecipazione a diversi prodotti, nonché serie di successo, per quando con ruoli minori: "Non c'erano che piccole parti per me, ho continuato su questo terreno", ha detto l'attore.

Poi nel gennaio del 2020 arriva la vera occasione dopo il suo ritorno in Corea, quando è stato contattato per i provini sul personaggio di Ali in Squid Game: "Al tempo non ero in gran forma fisica, perché venivo da settimane in cui avevo mangiato molto". L'attore spiega che i responsabili del casting gli fecero intuire di volergli dare la parte e che per questo avrebbero dovuto cambiare leggermente il personaggio, adattandolo a qualcuno con maggior peso e maggiore forza fisica, che si riveleranno fondamentali per il personaggio stesso.

La seconda stagione di Squid Game

Per entrare nella parte di un migrante pakistano, Tripathi ha trascorso molto tempo con degli amici pakistani, proprio per assorbire alcune sfumature della loro parlata: "Ho provato ad avvicinarmi il più possibile al personaggio. Ho continuato a ripetermi che sarebbe stata rilasciata in 190 paesi, quindi dovevo far sì che le persone si legassero al mio personaggio. Inevitabile una domanda all'attore sulla seconda stagione di Squid Game: "Non posso dire nulla perché dipende solo dal registae dalla produzione. Me lo auguro, soprattutto perché tutti stanno amando questa serie".