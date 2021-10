Squid Game, dove si terrà la prima versione reale del gioco ispirato alla serie tv Il gioco sarà suddiviso in due sessioni da due ore e ai giocatori eliminati sarà concesso di continuare ad assistere alla partita a bordo campo. Tra le prove che i concorrenti dovranno affrontare ci saranno quelle originali della serie tv, dalla “Red Light Green Light” a quella delle “caramelle Dalgona”, viste nella serie. Niente paura però, non ci scapperà il morto: nessuna violenza sarà consentita dalle regole del gioco anche perché in palio, non ci sarà un bottino in denaro.

Una sorta di Squid Game "live action" per i fan più appassionati della serie tv coreana Netflix, diventata un fenomeno mondiale in poche settimanale dalla sua uscita. Succederà davvero, negli Emirati Arabi Uniti, che un gruppo di giocatori verranno chiamati "alle armi" per dare vita ad una versione reale del gioco, che si svolgerà presso il Centro Culturale Coreano di Abu Dhabi nella giornata di martedì 12 ottobre. Il gioco sarà suddiviso in due sessioni da due ore e ai giocatori eliminati sarà concesso di continuare ad assistere alla partita a bordo campo.

Come funziona la prima versione reale di Squid Game

Come rivela il portale del Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi, al gioco parteciperanno due squadre composte da 15 giocatori ciascuna. Tra le prove che i concorrenti dovranno affrontare ci saranno quelle originali della serie tv, dalla "Red Light Green Light" a quella delle "caramelle Dalgona" ed è probabile che si troveranno a sfidarsi a giochi coreani come Marbles e Ddakji, visti nella serie. "I giochi visti nella serie sono popolari tra i bambini in Corea e sono ricordi d'infanzia per gli adulti", ha spiegato il direttore del Centro Culturale Coreano Nam Chan-woo, "ma giochi tradizionali simili sono diffusi anche qui, fra i bambini degli Emirati Arabi".

Cosa si vince nel vero gioco di Squid Game

Niente paura però, non ci scapperà il morto: nessuna violenza sarà consentita dalle regole del gioco anche perché in palio, non ci sarà un bottino in denaro, ma una tuta personalizzata. Nam Chan-woo ha fatto sapere che durante la competizione tutti i partecipanti indosseranno magliette con il logo della serie tv e lo staff dell'evento sarà travestito con le iconiche tute rosse, come le guardie della serie tv. Per scegliere gli sfidanti, è stata svolta una severa selezione: ai candidati è stato chiesto di compilare un modulo con una serie di domande che attestavano la loro conoscenza della serie tv. "Mi auguro che la popolarità globale di “Squid Game” sia un’opportunità per diffondere altri aspetti della cultura coreana", ha detto il direttore del Centro Culturale Coreano alla stampa locale.