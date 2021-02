Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.a., ha finalmente una data e un trailer ufficiale. Dal 19 marzo, la serie Sky Original prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle, sarà su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv.

Il trailer della serie

Dal trailer si vede subito quali saranno i toni della serie tv: un affresco entusiasmante sugli ultimi due anni di carriera dell'ex capitano della Roma, interpretato da Pietro Castellitto. Il ritorno di Luciano Spalletti (Gianmarco Tognazzi) sulla panchina della Roma e i contrasti con il Pupone, culminati poi con il suo addio al calcio. Un dramedy che unisce l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

Il cast di Speravo de morì prima

Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani.

La lite tra Francesco Totti e Luciano Spalletti

Ma cosa è successo tra Francesco Totti e Luciano Spalletti? Tra i due c'è stato un rapporto molto forte all'inizio che è poi culminato con una rottura in occasione del secondo ritorno del mister toscano sulla panchina della Roma. Questi retroscena saranno mostrati anche nella serie tv, dal punto di vista di Francesco Totti.