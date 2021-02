Il pomeriggio di Rai1 cambia ancora per favorire il racconto degli effetti che la fine dell'esperienza Conte, e la possibile nascita di un governo guidato da Mario Draghi, stanno provocando sulla politica italiana. Come è noto, sono in corso in queste ore le consultazioni tra l'ex presidente della Banca Centrale Europea, incaricato da Sergio Mattarella di formare un nuovo governo, e i rappresentanti delle varie forze politiche in parlamento.

Così anche il 5 febbraio, per fare spazio a uno speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino, cambierà il palinsesto del pomeriggio della prima rete Rai. Ci sarà Il Paradiso delle Signore, che inizia eccezionalmente in anticipo, andando in onda con due puntate a partire dalle ore 14, così da recuperare quella che il 4 febbraio era saltata proprio per lo stesso motivo, ovvero uno speciale del Tg1.

Saltano Bortone e Matano

Salta quindi Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, il contenitore pomeridiano di approfondimento, che farà spazio proprio alla soap. Terminati i due episodi del Paradiso delle Signore, partirà proprio l'appuntamento con Francesco Giorgino, dal titolo Le Consultazioni di Draghi, che proseguirà per l'intero pomeriggio, fino alle 18.40, quando andrà regolarmente in onda L'Eredità. Non ci sarà, dunque, La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, che chiude la settimana con la puntata del giovedì.

Giorgino alternativa a Mentana

Rai1 continua dunque a spingere sull'approfondimento della situazione politica concentrando sulla persona di Francesco Giorgino la narrazione di quello che sta accadendo. Una strategia evidentemente finalizzata a supportare e rafforzare una proposta alternativa alla maratona Mentana di La7, divenuto in questi ultimi anni il luogo televisivo preposto al racconto delle vicende di palazzo.