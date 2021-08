“Sotto la luna di Amalfi”, il sequel Netflix dopo Sotto il sole di Riccione Le riprese del secondo film della serie targata Netflix partiranno a settembre e si concluderanno il 16 ottobre proprio ad Amalfi. La produzione è ancora alla ricerca di comparse locali. “Sotto la luna di Amalfi” sarà diretto da Martina Pastori al suo primo lungometraggio. Protagonisti del film ancora Lorenzo Zurzolo e Isabella Ferrari.

A due anni di distanza dall'uscita del film che ha rilanciato il mito dei fratelli Vanzina, quello di "Sapore di sale", Netflix ha dato il via alle riprese del sequel. Parliamo di "Sotto il sole di Riccione", film scritto proprio da Enrico Vanzina, che per effetto della nuova fantastica location diventa: Sotto la luna di Amalfi.

Si cercano comparse

Stando a quanto riportato da Il Mattino, le riprese del secondo film della serie targato Netflix – prodotto da Lucky Red – stanno per partire ad Amalfi e andranno avanti fino 16 ottobre. La conferma arriva anche da un annuncio casting che ricerca comparse locali:

Le foto dovranno essere scattate nel mese di agosto, non essere ritoccate e non appartenere a un book fotografico. Ancora, il colore e il taglio dei capelli devono corrispondere a quelli proposti nelle foto.

Il cast e la regia

Sotto la luna di Amalfi sarà diretto da Martina Pastori, al suo primo lungometraggio dopo aver girato gli spot di Adidas e Diadora e i video di Ghali, Fedez, J-Ax e gli spot per X-Factor. Il cast sarebbe quasi tutto confermato: Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo, Luca Ward, Saul Nanni, Ludovica Martino e i personaggi che giocano in casa Cristiano Caccamo e Claudia Tranchese. Tra i nomi che circolano, anche quelli di Salvatore Misticone e Nunzia Schiano.

La colonna sonora di Tommaso Paradiso

Il primo film, "Sotto il sole di Riccione", riprendeva il titolo della canzone dei Thegiornalisti e vedeva proprio Tommaso Paradiso alla firma della colonna sonora. Quest'anno, il cantautore romano ha trascorso le sue vacanze proprio ad Amalfi e chissà che non sia un indizio per un grande ritorno, per nuove canzoni e per la nuova collaborazione a questo atteso secondo capitolo della saga Netflix scritta da Enrico Vanzina, che è un grande omaggio al fratello Carlo e a quegli anni d'oro della commedia estiva all'italiana.