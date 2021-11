Sophie Codegoni furiosa, scontro con Gianmaria Antinolfi: “Schifoso, falso e illuso” Il video dello scontro tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dopo la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 22 novembre.

A cura di Daniela Seclì

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 22 novembre, nella casa si è verificato un duro scontro tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. A scatenare la lite, la nomination di Jessica Hailé Selassié. La principessa etiope, infatti, ha nominato l'ex volto di Uomini e Donne perché, a suo dire, fornirebbe una versione sul rapporto con Gianmaria, molto diversa da quella raccontata dall'imprenditore. Dunque, fa fatica a comprendere dove sia la verità.

Lo sfogo di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha un'opinione ben precisa su Gianmaria Antinolfi. È convinta, infatti, che l'uomo tenda a ingigantire tutto ciò che riguarda il loro rapporto, pur di non fare trasparire di essere stato rifiutato. Finita la puntata, la gieffina ha sfogato la sua rabbia: "Ti fai i castelli in aria Gianmaria! Ripigliati!” e ancora: “Tu racconti in giro cose che non sono vere! Molla, perché non voglio avere a che fare con te”. Sempre più furiosa Sophie Codegoni ha continuato:

"Sei veramente schifoso Gianmaria. Io sono una bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria. Ripigliati perché ti dico cento volte, con educazione e per non ferirti, che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te e per essere carina, ti ho detto basta 170 volte. Ti ho preso la mano per dirti che non volevo illuderti e tu racconti chissà cosa. Ogni volta racconti cose in giro che non sono vere. Te lo dico adesso in modo cafone, visto che con la gentilezza non funziona, molla perché non voglio avere a che fare con te. Io per te in questa casa non esisto. Falso, a 40 anni ripigliati. Falso e illuso".

La replica di Gianmaria Antinolfi

Dal canto suo, Gianmaria Antinolfi ha provato a contrastarla, accusandola di essere maleducata: "Sei immatura e maleducata, non sai neanche discutere. Basta, se vuoi parlare con me non urli e lo fai in maniera educata. Altrimenti quella è la porta, ciao". Questo rapporto, che ormai è fondato più sulle liti che sulle confidenze, è arrivato davvero al capolinea? Non resta che attendere i prossimi giorni per assistere a come si evolverà la situazione.