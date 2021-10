Sophie Codegoni e il piano per fare fuori Soleil Sorge dal GfVip: “Sta rosicando di brutto” Per Sophie Codegoni, tutto il clamore che c’è intorno a Soleil Sorge è dato dalla lite con Gianmaria Antinolfi, che in questo senso sarebbe funzionale ai giochi di Soleil, oltre poi alle varie rissette che fa con gli altri. È iniziata una nuova fase del gioco e Sophie Codegoni sembra averlo capito prima degli altri.

C'era una volta un rapporto d'amicizia tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma il Grande Fratello Vip ha definitivamente ribaltato i rapporti e gli equilibri tra le due ex amiche. Sophie Codegoni non sta apprezzando molto l'esperienza che Soleil Sorge sta facendo nella casa e al centro della discordia c'è Gianmaria Antinolfi. Sophie Codegoni si è avvicinata all'imprenditore napoletano, questa cosa sta facendo sbarellare Soleil Sorge che sta cercando, a dire di Sophie Codegoni, di umiliarla. Parlando con gli altri inquilini della casa, Sophie Codegoni rivela il suo piano per arginare mediaticamente Soleil Sorge.

Le parole di Sophie Codegoni su Soleil Sorge

"Non ha contenuti, non ha argomenti". Per Sophie Codegoni, tutto il clamore che c'è intorno a Soleil Sorge è dato dalla lite con Gianmaria Antinolfi, che in questo senso sarebbe funzionale ai giochi di Soleil, oltre poi alle varie rissette che fa con gli altri (e soprattutto le altre) della casa. Sophie Codegoni non ne può più delle frecciatine e dei tentativi che Soleil Sorge fa per umiliarla, così decide di disinnescarla parlando male di lei agli altri:

È già tre giorni che continua a provare inutilmente ad umiliarmi, quando nella sua umiliazione c’è la verità sua. Perché se io sono qui dentro, tu sei qui dentro e hai fatto i miei stessi programmi televisivi. Quindi io sono non famosa quanto te.

E sul fatto che Soleil Sorge dice che Sophie Codegoni si sta avvicinando a Gianmaria Antinolfi solo per una questione di copertina, dice:

La copertina uno non mi interessa. Due, ci sei stata sei mesi e neanche l’articolo ti hanno fatto, quindi mi stai dicendo una cosa che non hai ricevuto neppure tu. Terzo punto: ieri mi dai del comodino, buttandomi la frecciatina del fatto del letto. Ha detto la stessa cosa a lui e a me.

"Soleil Sorge sta rosicando"

Sophie Codegoni è molto chiara e va direttamente a scontro con Soleil, parlando in questi termini con gli altri: “Se tu stai rosicando perché il tuo ex fidanzato non ti dà più attenzioni, io inizio a pensare, questo è la mia conclusione, che quando tu hai detto a Gianmaria: ‘L’unico tuo contenuto qui dentro sono io’, ad oggi ti dico che l’unico contenuto di Soleil qui dentro, se non sono i suoi litigi, è lui. Punto. E con questo inizio e chiudo il mio discorso“. E tira in ballo ancora Gianmaria Antinolfi: "Se lui vuole farsi umiliare da lei, faccia pure. Io non sono qua dentro per farmi trattare da scema". È iniziata una nuova fase del gioco, quella dove i concorrenti tirano fuori le unghie.