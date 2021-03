Puntata con sorpresa quella de I Soliti Ignoti. Sorpresa e un po' di imbarazzo, anche. Amadeus proprio non si aspettava che il suo parente misterioso sarebbe rimasto in silenzio per diversi lunghissimi secondi, anche dopo la fine della musica e cioè, quando il copione prevede appunto che il personaggio in studio si debba rivelare al pubblico e al giocatore concorrente. La signora Bruna, 69 anni, forse per paura di sbagliare i tempi, forse per l'emozione, ha pensato bene di rimanere in silenzio. E allora è stato suo figlio a risolvere l'intrigo: "Mamma dillo!". Nessun problema, per fortuna, perché la scelta del concorrente in studio, il comico Giovanni Vernia, era stata già fatta. Scelta che si è rivelata quindi corretta.

Il fuoriprogramma ai Soliti Ignoti

Il programma di Amadeus continua a regalare sorrisi in questa nuova veste con i personaggi famosi a giocare per beneficenza. Il ricavato delle somme vinte, infatti, viene ogni sera destinato a una fondazione a o un'associazione diversa. Giovanni Vernia ha vinto 29.600 euro e la cifra è stata destinata Fondazione Italiana per l'Autismo. Poche settimane fa, Maurizio Ferrini (nelle vesti della Signora Coriandoli) è invece riuscito ad arrivare a quota zero al gioco del parente misterioso. Situazione inedita per la nuova versione dei Soliti Ignoti con Amadeus che ha utilizzato una sorta di bonus, quello della scelta delle tre buste per poter proseguire il gioco. In una delle tre buste c'era anche la cifra di 0 euro e se il concorrente avesse pescato proprio quella, il gioco sarebbe finito.

Nella puntata più recente, quella in onda ieri sera, Valerio Lundini ha invece perso l'occasione di portare a casa un montepremi di 16.800 euro. Il comico protagonista di "Una pezza di Lundini" ha però giocato bene, interagendo e divertendosi con gli ignoti in studio e con lo stesso Amadeus.