Soleil Sorge su Lulù, Clarissa e Jessica: “Mi puzzano, sono felice di averle nominate” Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 25 ottobre, Soleil Sorge si è detta felice di avere nominato le principesse etiopi Lulu, Clarissa e Jessica Hailé Selassié. Nutre molti dubbi su di loro e spera che il gesto di nominarle, faccia venire fuori la loro vera natura: “Voglio vedere se sono false oppure no”.

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 25 ottobre, ha visto Soleil Sorge nominare le principesse etiopi Lulu, Clarissa e Jessica Hailé Selassié. La cosa ha suscitato dibattito dopo la diretta. Le tre sorelle, infatti, sono rimaste molto male per la scelta della concorrente che reputavano un'amica. Clarissa si è confidata con Sophie, mentre Soleil ha spiegato di non essere affatto pentita della scelta fatta.

Clarissa delusa dalla nomination ricevuta da Soleil

Secondo quanto riporta il sito Biccy, dopo la puntata Clarissa Hailé Selassié avrebbe espresso a Sophie Codegoni la sua delusione. La giovane, che comunque alla fine non è rientrata tra i nominati della tredicesima puntata, non vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip in questo momento:

“Non vogliamo uscire adesso perché fuori dobbiamo affrontare cose non belle. Per questo ci teniamo a stare ancora qui. Nostro padre è in carcere e ci sono altre cose non bellissime. Sono sincera, non l’ho presa bene e pensavo avrebbe nominato Francesca o Ainett. […] Ognuno fa le nomination come se le sente, però io ci sono rimasta male di questa sua scelta. Mi aspettavo le altre nomination che abbiamo preso, ma non la sua. Anche perché io credo che quando andremo in nomination potremmo uscire".

Soleil Sorge ha dubbi sulla sincerità delle principesse

Soleil Sorge, dopo avere nominato le principesse, non è apparsa affatto pentita. Al contrario, parlando con Manila Nazzaro, ha detto di avere molti dubbi sulla sincerità di Lulù, Clarissa e Jessica. La concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere:

