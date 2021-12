Soleil Sorge pensa di lasciare il GF Vip il 13 dicembre: “Sono distrutta” Al Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge ha confessato a Valeria Marini di stare meditando di lasciare la casa il 13 dicembre, nella data in cui inizialmente era prevista la finale.

Soleil Sorge medita di abbandonare il Grande Fratello Vip 2021. A quanto pare, i vipponi non avrebbero ancora appreso che il reality si prolungherà fino a marzo, ma sarebbero convinti che la finale si terrà il 13 dicembre. Quella data è ormai alle porte e alla luce dei numerosi concorrenti ancora in gara, non è difficile sospettare il prolungamento. Soleil si è confidata con Valeria Marini.

Soleil Sorge dice di essere stanca del GF Vip

Nelle dichiarazioni di Soleil Sorge, riportate da Biccy.it, si legge una certa stanchezza da parte della concorrente. L'ex volto di Uomini e Donne vorrebbe più chiarezza circa la data della finale del Grande Fratello Vip, per avere il tempo di riflettere e decidere se restare. A Valeria Marini ha confidato:

“Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. Magari la prossima settimana eliminano dieci persone e finisce. Non so se resterò dopo la data che avevano stabilito, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso".

Soleil Sorge ritiene di non avere la possibilità di vincere il reality condotto da Alfonso Signorini, perché viene continuamente nominata. Poi, ha spiegato a Valeria Marini che il percorso inizia a rivelarsi stancante per lei: "Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“.

Valeria Marini tenta di convincere Soleil a rimanere al GFVip

Valeria Marini ha tentato di incoraggiare Soleil Sorge a continuare l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo la showgirl, la vippona potrebbe vincere questa edizione del reality: "Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati". Quindi è tornata con la mente alla sua esperienza nel programma Supervivientes, in cui – pur essendo attaccata dagli altri concorrenti – non ha mai mollato.