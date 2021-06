Doveva accompagnare i telespettatori verso gli Europei di calcio, ma a quanto pare la docu-serie "Sogno Azzurro" non è riuscita nell'intento di intrattenere il pubblico nell'access prime time che, fino a sabato 5 giugno, era destinato al game show Soliti Ignoti. Ed è proprio al programma condotto da Amadeus che sarà destinato fino a giovedì 10 giugno, lo spazio che precede la prima serata della rete ammiraglia, nonostante le puntate in onda saranno in replica. Decisivo per questa scelta è stato l'impatto degli ascolti che, infatti, non hanno soddisfatto le aspettative, quindi la docu-serie si vedrà giovedì in prima serata.

Dove e quando andrà in onda Sogno Azzurro

Quale sarà, quindi, il destino della docu-serie Sogno Azzurro? Semplicemente, quello che doveva essere un viaggio in quattro settimane, raccontato dalla voce di Stefano Accorsi, verrà accorpato in un'unica serata, concentrando le puntate rimanenti, che sono tre, in un unico blocco che andrà in onda in prima serata giovedì, sebbene in programmazione fosse previsto un film. Ebbene, si è pensato che potesse essere più produttivo cancellare l'appuntamento settimanale, rischiando che non fosse seguito dal pubblico, per accorparlo come se si trattasse di un film, in attesa che arrivino le partite dell'Europeo a riempire il vuoto lasciato nell'access prime time.

Soliti Ignoti torna in replica dopo il Tg

La prima puntata di quella che doveva essere una docu-serie innovativa con la quale raccontare il percorso della Nazionale di Calcio verso uno dei campionati più importanti, quello degli Europei, non ha soddisfatto le aspettative e, infatti, con solo il 12,5 % di share la puntata ha raccolto davanti al video nemmeno 3 milioni di telespettatori. Ragion per cui, quindi, si è pensato che quello spazio dovesse essere affidato nuovamente ad uno dei programmi di punta della rete che, da sempre, si è dimostrato garante di uno share piuttosto alto. Di conseguenza, dopo il telegiornale delle 20, troveremo Amadeus con alcune puntate in replica, come già è accaduto con l'appuntamento di domenica scorsa, foriero però di un certo successo.