Simone Di Pasquale, stoccata a Lina Sastri: “Con Bianca Gascoigne finalmente mi diverto” A Ballando con le stelle non passa inosservata la grande sintonia tra Simone di Pasquale e Bianca Gascoigne. Lui lancia una stoccata a Lina Sastri: “Quest’anno finalmente mi diverto perché Bianca ha un approccio molto poco italiano”. Anche Mariotto conferma: “Bianca ti ha risvegliato, lei è sexy e tu con lei”.

Simone Di Pasquale è stato un anno a riflettere su quello che poteva essere e purtroppo non è stato il suo percorso a Ballando con le stelle 2020. Nel 2021, fortunatamente, tutto è cambiato: "Con Bianca Gascoigne finalmente mi diverto. Ho trovato una compagna che ha un approccio completamente diverso. Molto poco italiano". Sono parole sue nella clip di presentazione della seconda puntata di Ballando con le stelle 2021 e non può non venire in mente che sia una stoccata fortissima a Lina Sastri, che un anno fa gli ha un po' spezzato i passi con il suo atteggiamento da prima donna.

La tensione con Lina Sastri

Guillermo Mariotto conferma l'impressione: "Da quando c'è Bianca Gascoigne, Simone Di Pasquale è ritornato sexy. Simone, era da tanto che non ti attaccavi così con una ballerina". Un anno fa con Lina Sastri, infatti, c'era sempre tensione altissima con l'atteggiamento riottoso della cantante napoletana nei confronti soprattutto di Carolyn Smith: "Anche meno, Lina", avvisava Simone Di Pasquale quando la Sastri cercava di inveire nei confronti delle critiche della giudice: "Ma tu stai criticando la danza o stai criticando il canto?", come a permettersi di voler dare lezioni di canto.