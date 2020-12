Il settimanale Chi pubblica un raro ritratto della famiglia Berlusconi, fotografata durante una passeggiata a Portofino. Negli scatti compaiono la sempre più apprezzata conduttrice televisiva Silvia Toffanin, salda da anni al timone di Verissimo, insieme al compagno Piersilvio Berlusconi e ai loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Sono scatti che raccontano il pomeriggio di una famiglia normale alle prese con una passeggiata per le splendide strade di Portofino, borgo genovese che da anni è la residenza della coppia. Piersilvio e la compagna, muniti di mascherine come i loro figli, passeggiano tranquillamente e sorridono ai fotografi che li hanno intercettati come di rado accade.

Toffanin e Berlusconi, coppia lontana dalla mondanità

Il 2020 ha bandito la mondanità, obbligando il mondo intero a rispettare una serie di norme sulla sicurezza che sarebbe stato impossibile anche solo pensare un anno fa. Ma Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi non sono mai stati mondani, nemmeno quando era possibile. Tra le coppie più solide dello star system italiano, la conduttrice tv e il presidente Mediaset si tengono accuratamente lontani dalla luce dei riflettori, cui si prestano soltanto per ragioni professionali. Per il resto del tempo trascorrono la loro vita con semplicità, lontani dal caotico ambiente milanese. Restano lontani dalle luci della ribalta anche i loro figli, due bambini di 10 e 5 anni che la coppia non ha mai voluto esibire.

I rumors ciclici sul matrimonio

Insieme da 20 anni – Silvia era ancora una letterina di Passaparola quando si innamorò di Piersilvio Berlusconi – la conduttrice e il manager non si sono mai sposati. Sono anni che si rincorrono ciclicamente rumors a proposito del loro matrimonio che, più volte raccontato come “celebrato in gran segreto”, in realtà non è mai arrivato. A ufficializzare il progetto di famiglia sono arrivati i figli della coppia che hanno reso ancora più solido il legame tra i due.