Signorini fidanzato con Paolo Galimberti da 19 anni: “Mia madre morta con addosso la sua maglietta”

Ospite di Verissimo, Alfonso Signorini si è sbottonato sulla sua vita privata. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha parlato della relazione con Paolo Galimberti, imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia. "Paolo Galimberti è il mio compagno da 19 anni. 19 anni di vita insieme sono tanti": ha dichiarato Signorini ai microfoni di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin ha chiesto ad Alfonso Signorini di raccontarle quando ha capito che la relazione con Paolo Galimberti non sarebbe stata passeggera. Il direttore del settimanale Chi, ha dichiarato:

Come in tutte le coppie, anche tra Alfonso Signorini e Paolo Galimberti non mancano le liti. Tuttavia, quando ci sono degli scontri, il conduttore torna con la mente al giorno della morte di sua madre, quando la donna – poco prima di esalare l'ultimo respiro – chiese di indossare la t-shirt che le aveva regalato il compagno di suo figlio:

"Anche se abbiamo due caratteri molto diversi, ci vogliamo molto bene. So che io ci sono per lui e lui per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme. A volte litighiamo in modo furibondo, non ci sentiamo. Però io ricordo sempre quello che mi disse mia mamma, a cui lo sai io sono legatissimo, a lei piaceva molto Paolo. Il giorno che se n'è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato Paolo, che era andato a fare una regata con la barca a vela. Mia mamma ha detto: ‘Mi dai quella maglietta che con su la barca a vela di Paolo?'. E se n'è andata con la sua maglietta addosso. Me lo ricorderò sempre questo particolare. È stato un gesto che secondo me mia mamma ha voluto fare".