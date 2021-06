Un nuovo dating show che cambia le regole del gioco sarà presto disponibile su Netflix. Si chiama Sexy Beasts e la particolarità rispetto ai soliti dating è presto detta: i single si presentano agli appuntamenti con la possibile anima gemella, completamente mascherati. C'è un lavoro al trucco di altissima qualità: alieni, creature marine, mostri, panda e altri animali di ogni genere, fanno così la loro conoscenza. Il motivo? Assicurarsi che i concorrenti che si mettono in gioco si concentrino sulle personalità che hanno davanti e non sull'aspetto fisico. La prima stagione del format arriva il 21 luglio su Netflix, in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

La storia del format

Sexy Beasts è stato un format nato in Gran Bretagna, sulla BBC nel 2014, successivamente è stato cancellato. Netflix ha acquistato i diritti del format, così come ha già fatto per altre produzioni, dando il via a una produzione tutta nuova. L'idea appare come l'unione tra Il cantante mascherato e Love is blind.

La struttura del format

Stando alle anticipazioni, la struttura di Sexy Beasts prevede che in ogni episodio, ci sarà un/una protagonista di puntata in cerca di amore con tre appuntamenti diversi e tre potenziali corrispondenze. Tutti i personaggi in gioco saranno mascherati e alla fine dell'episodio, la persona sceglierà una tra le tre e le sarà permesso di vederla senza la maschera. Netflix ha già ordinato due stagioni di sei episodi (per un totale di dodici episodi complessivi) di Sexy Beasts. Il comico Rob Delaney sarà il narratore e conduttore dell'intera serie. I concorrenti saranno in totale 48, ognuno con un modello di trucco unico. Le creazioni sono di Kristyan Mallet, uno dei principali artisti esperti nelle protesi FX: sono sue le realizzazioni in Artemis Fowl, Mission Impossible, Venom 2 e La teoria del tutto.