La terza stagione di Sex Education esce il 17 settembre 2021 su Netflix con otto nuovi episodi disponibili in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio di streaming. Il terzo attesissimo capitolo della serie racconterà le vicende del nuovo anno scolastico alla Moordale, riprendendo le fila nella vita dei protagonisti: Otis e il sesso occasionale, Eric e Adam che hanno reso ufficiale la loro relazione, Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo Aimee scoprirà il femminismo, Jackson si prenderà una sbandata per qualcuno, il tutto mentre la preside Hope cerca di ristabilire gli standard di eccellenza della scuola.

Il cast e la trama di Sex Education 3

Oltre ai protagonisti già noti, tra i nuovi membri del cast vedremo Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore di Adam; Dua Saleh, nel suo debutto attoriale nel ruolo di Cal, studente non binario della Moordale; Indra Ové nel ruolo di Anna, madre adottiva di Elsie, sorellina di Maeve. Ciò che incuriosisce maggiormente i fan è sapere cosa succede sul finale della seconda stagione, se Otis e Maeve riusciranno a dichiararsi. Secondo quello che ha raccontato Asa Butterfields in un'intervista al The Guardian, il pubblico dovrà attendere prima di trovare risposta. Il terzo capitolo della serie infatti non ripartirà da quel momento, ma inizierà con un salto temporale interessante: "Otis è tornato a scuola ma è molto cambiato. È cresciuto un po' ed è diventato anche un po' più sfacciato. È stato divertente interpretare il suo nuovo modo di essere. Ma non preoccupatevi: sarà ancora irrimediabilmente impacciato".

Il ritorno sul set dopo il Covid-19

Le riprese, iniziate lo scorso settembre in Galles, erano state interrotte per via del Covid 19 per diverso tempo. Ritornare sul set di una serie tv come Sex Education nella quale il contatto fisico è un elemento centrale non è stato semplice, per poter garantire la sicurezza di tutti, cast e produzione. L'emozione però è stata tanta, come ha spiegato l'attore britannico volto di Otis al The Guardian: "È un po' un miracolo tornare sul set. Quando abbiamo iniziato, era un po' come uscire di prigione. Era la prima volta che qualcuno faceva parte di un grande gruppo di persone da mesi ed eravamo tutti sovraeccitati. Ora siamo scivolati nel ritmo della nuova normalità. Lavorare è una benedizione. Non lo darò più per scontato".