Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella non è passato inosservato, per intensità del messaggio e spessore dei contenuti. A confermarlo non c'è solo il sentire comune, ma anche il dato di ascolti che è a dir poco impressionante. Sono stati infatti 15.272.170 i telespettatori che si sono collegati sia attraverso i canali generalisti che attraverso quelli tematici, con il 64,95% di share. Poco più di 15 minuti durante i quali il presidente Mattarella ha ripercorso l'anno atroce che ci siamo appena lasciati alle spalle, provando ad offrire conforto agli italiani, divisi tra l'angoscia e la speranza per questo 2021.

Il dato di ascolti, gonfiato evidentemente dalla clausura forzata del lockdown, registra una crescita incredibile rispetto allo scorso anno, quando gli spettatori superarono di poco i 10 milioni. Per ritrovare un dato di ascolti simile a quello di quest’anno si deve fare un grande passo indietro al 1993 quando l’allora presidente Oscar Luigi Scalfaro superò di pochissimo i 15 milioni. Negli anni successivi la cifra è calata, attestandosi tra i 10 e i 12 milioni tra il 2000 e il 2010.

Dal vaccino ai ringraziamenti agli italiani, cosa ha detto Mattarella

Merito del presidente Mattarella è stato quello di aver compreso a pieno gli umori della popolazione, parlando con toni accorati ma allo stesso tempo fermi, senza indugiare su questione complesse e oggetto di una certa timidezza da parte dei politici nell'esporsi in maniera chiara. Ad esempio, su tutti, il tema vaccino: “Io mi vaccinerò appena possibile – ha detto Sergio Mattarella – dopo le categorie che per rischio maggiore devono avere la precedenza”. E ancora il ringraziamento agli operatori sanitari e alla popolazione tutta, per i sacrifici fatti nel corso del 2020 oltre agli intenti per il suo ultimo anno di mandato: “La ripartenza sarà al centro di questo ultimo anno del mio mandato. Abbiamo le risorse per farcela”.