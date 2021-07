Se c'è un nome della Tv pubblica sempre più quotato e proiettato verso un radioso futuro, è quello di Serena Rossi. L'attrice e conduttrice partenopea ha costruito il suo successo a piccoli passi in questi ultimi anni, partecipando a prodotti fortunati, ma soprattutto riuscendo a valorizzare con la sua presenza i progetti ai quali ha partecipato. Dopo il successo di Mina Settembre, una delle fiction di Rai1 più seguite di questo inizio 2021, è arrivata la conduzione di Canzone Segreta, lo show del venerdì sera di Rai1.

Un ruolo, quello di Serena Rossi come volto della prima serata di Rai1, che per molti è solo una prova generale per un salto ben più lungo che inizia per S e finisco per O. Glielo hanno chiesto i conduttori de I Lunatici, programma radiofonico notturno di Radio 2, domandandole cosa pensi di una ipotetica conduzione del Festival di Sanremo e, soprattutto, che effetto le faccia risultare tra le candidate:

"A me queste indiscrezioni non arrivano! Chi lo fa il mio nome? Non so chi le mette in giro queste voci… . Devo dire che mi piacerebbe tantissimo, è un sogno che ho fin da bambina. Ma non voglio fare progetti, penso sempre che le occasioni arrivino nel momento giusto, se dovesse arrivare Sanremo arriverà nel momento in cui io sarò veramente pronta. All'Ariston mi sento sempre molto a mio agio, quel palcoscenico non mi fa paura, mi carica, mi dà adrenalina".

Una ipotetica conduzione del Festival sarebbe anche in linea con il racconto di questo tempo che punta sempre più all'idea della necessità di riequilibrio tra l'uomo e la donna nella società. Discorso che vale, naturalmente, anche per il mondo dello spettacolo e su questo aspetto Serena Rossi ha un'idea precisa: "Siamo sulla buona strada. C'è ancora qualcosa da fare, non è ancora tutto risolto. A parità di ruolo ad esempio non c'è una parità di stipendio. Però qualcosa sta cambiando. Anche nello spettacolo. Spesso i ruoli delle donne erano legati alla moglie del protagonista, alla figlia del protagonista, ora invece le cose stanno cambiando".