Serena Grandi: “Se non facevo l’amore due volte al giorno, mi veniva il mal di testa” L’attrice, icona sexy degli anni ’80, si racconta a Oggi è un altro giorno: “Ho avuto un marito puttaniere, me lo dicevano e non ci credevo”.

Serena Grandi è stata l'icona del cinema sexy per eccellenza. Il cinema erotico italiano aveva il suo volto e non si smentisce, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per parlare del suo nuovo libro, "Serena a tutti i costi: Lettere di una vita mai inviate". Nel libro, per la prima volta, Serena Grandi parla della sua vita: "Se non facevo l'amore due volte al giorno, mi veniva il mal di testa", scrive poi rivela, mettendo in imbarazzo Serena Bortone e lo studio: "Guardo Il paradiso delle signore perché ci sono bei attori giovani, è carne fresca". Idee forti sulla gravidanza: "Sono contro l'anestesia. Bisogna sentire dolore quando si partorisce, perché devi ricordarti quello che è successo".

I tradimenti di Beppe Ercole

Dal 1987 al 1993 Serena Grandi è stata sposata con l'arredatore e antiquario Beppe Ercole. Lei scrive dei suoi tradimenti:

Grandi tradimenti che ho scoperto dopo. Gli uomini sono tutti uguali, sono tagliati per questo. Io non potrei stare con un uomo che è stato con un’altra. Io non ho saputo niente fino a quanto non ci siamo separati.

È stata tradita anche da un'amica: "Tradire con un’amica credo che sia una delle cose peggiori che ci sia, ma io darei due schiaffoni all’amica. Io avevo dei dubbi, poi a un certo punto, quando c’è stato il battesimo di mio figlio, ho guardato un po’ e mi sono fatta delle domande. Non mi sbagliavo…hanno sempre detto che avevo un marito puttaniere".

Serena Grandi in "Miranda"

Le esperienze con altre donne

Serena Grandi ha anche amato altre donne: "Ho amato delle donne, ho voluto provare per vedere se ero stanca degli uomini. Mi raccontavano che le belle donne alla fine si congiungevano con una donna, perché una donna le capiva di più. Ho provato a farmi corteggiare, poi è successo un casino, e ho capito che ero etero".

Serena Grandi vuole aiutare le donne abusate

Serena Grandi oggi non è fidanzata: "Ho due cani, un pappagallo che mi chiama sempre e un figlio. Sto bene così. Oggi vorrei aiutare gli altri. Sto seguendo un percorso di parole di grazia. È un processo di spiritualizzazione, di riavvicinamento. Ero una pecorella smarrita e con la Fede sono riuscita a ritrovarmi serena. Voglio aiutare le donne che sono state violentate, che vengono picchiate. Voglio sentirmi utile per qualcuno".

Edoardo Ercole e Serena Grandi

Il rapporto con il figlio Edoardo Ercole

Serena Grandi e suo figlio Edoardo Ercole hanno un grande rapporto. Lei ha sempre sostenuto suo figlio nel suo percorso, dichiaratosi omosessuale alcuni anni fa in televisione: "Io sostengo la comunità LGBT", poi scherza: "Sono contenta perché così non ho nipotini e non faccio la nonna, mi stanco di meno".