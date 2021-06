Serena Autieri ospite a I Soliti Ignoti – Il ritorno nel corso di una delle ultime puntate sul finale di stagione. Dopo Giuliano Sangiorgi, è l'attrice e cantante napoletana a mettersi alla prova, tentando di indovinare il parente misterioso per portare a casa il montepremi che sarà devoluto in beneficenza. Durante il gioco Amadeus sbotta divertito: "Lo ha detto con il viso!", quando l'ignoto numero due (che non è una biologa ma una chinesiterapista) lascia intendere la risposta sbagliata della Autieri con un'espressione e un gesto delle braccia. "Lo ha detto con il viso", commenta l'attrice, che alla fine non riesce a vincere il montepremi.

Quando finisce i Soliti Ignoti – Il Ritorno

Serena Autieri arriva all'ultima fase di gioco con un tesoretto da 20 mila euro. Valentina, 19 anni, è il parente misterioso ed è la figlia di uno dei due concorrenti rimasti in gioco. L'attrice si lascia ingannare dai lineamenti e sbaglia, non è la numero sette la mamma della ragazza, ma la numero due, che era stata inizialmente la sua scelta. Niente da fare dunque, per una delle ultime puntate del programma che, come ha annunciato Amadeus, sta per concludersi. Il conduttore infatti ad inizio puntata ci ha tenuto a fare i ringraziamenti in vista dello pausa estiva ed il ritorno a settembre. L'ultima puntata de I Soliti Ignoti andrà in onda il 6 giugno e saranno ospiti i Me contro Te.

Serena Autieri torna in tv con "Dedicato"

Dal 28 giugno dalle 9:55 alle 11:30 su Rai 1 Serena Autieri conduce "Dedicato", il programmo estivo quotidiano in cui il pubblico è protagonista. Al centro, saranno infatti le dediche, di poesie, canzoni, foto, pensieri, storie di vita. Il pubblico a casa potrà mettersi in contatto con il programma tramite una telefonata o un messaggio da far ricapitare a qualcuno: "Abbiamo tutti bisogno di una dedica speciale nella nostra vita, entreremo nella casa degli italiani per regalare un momento di bella musica e di storie", promette l'attrice e cantante napoletana, in veste di conduttrice unica di questo progetto.