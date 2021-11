Selvaggia Lucarelli: “Bianca Gascoigne non capisce quello dico, ma sa che sono una str**za” Bianca Gascoigne è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle 2021 ed è tra le preferite del pubblico e anche della giuria. Bravissima nel ballo, ma ancora zoppicante in fatto di lingua italiana e a questo proposito esplode la battuta di Selvaggia Lucarelli che, commentando lo sguardo sospettoso della ballerina nei suoi confronti, dichiara: “Non capisce quello che dico, ma ha capito che sono una str**za”.

A cura di Ilaria Costabile

Quarta puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 6 novembre 2021, i protagonisti come sempre non sono soltanto i concorrenti, ma anche i giudici che con i loro giudizi animano la serata. Ed ecco che, in maniera scherzosa, si apre un piccolo siparietto tra Bianca Gascoingne e Selvaggia Lucarelli. La figlia del noto calciatore, pur essendo una delle preferite dai giurati, più volte le viene chiesto di provare a comunicare con loro in italiano. Ed è proprio su questo tema che la giornalista stuzzica l'aspirante ballerina, accennando al fatto che, pur non comprendendo sempre quello che le viene detto, l'ha individuata a priori come la più cattiva della giuria.

La battuta di Selvaggia Lucarelli a Bianca Gascoigne

Un'esibizione impeccabile quella di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che si sono dilettati in un jive, con il quale la giovanissima concorrente ha mostrato le sue abilità nella danza, confermandosi come una delle protagoniste più promettenti. Tutti i giurati hanno espresso le loro opinioni in merito, cercando anche il consenso da parte della coppia che, ovviamente, assiste al momento delle votazioni. Quando arriva il momento di Selvaggia Lucarelli nasce spontanea una battuta in riferimento al fatto che Bianca cerca di comprendere quanto più possibile cosa le viene appuntato dai giudici: "Bianca mi guarda sempre con sospetto, non capisce nulla di quello che dico, ma ha capito di sicuro che sono una str**za" che, poco prima, aveva dichiarato: "A questa ragazza non le manca nulla, è anche vaccinata, è perfetta. Che volete da lei?". Ovviamente il riferimento è alla querelle con Mietta, da lei innescata nella seconda puntata dello show.

La popolarità di Bianca Gascoinge in Italia

Intanto Bianca Gascoigne sta riscontrando grande successo tra il pubblico che, infatti, non ha esitato ad applaudire con trasporto alla sua performance e, infatti, il suo nome è tra quelli che compaiono più in alto nella classifica. La figlia del noto calciatore ha deciso di partecipare allo show immediatamente e questo l'ha premiata con il repentino affetto del pubblico.