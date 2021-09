“Sei una mucca”, insulti a Jolanda De Rienzo dopo la gravidanza La linea gravidica in mostra, i segni tangibili di un parto che la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo ha avuto solo lo scorso giugno, e l’hater che ne approfitta: “Sembri una mucca”. La De Rienzo mette all’indice il commento e replica: “Sì, non sono più quella di prima ma per il corpo c’è rimedio. Per il tuo cervello, non c’è speranza”.

La linea gravidica in mostra, i segni tangibili di un parto che la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo ha avuto solo lo scorso giugno. Nulla da segnalare, ma non per un hater che su Instagram l'ha attaccata e insultata: "Quando fai i bambini, poi mangi e diventi una mucca". Jolanda De Rienzo ha pubblicato lo screen dell'insulto, ripostando le sue foto e passando al contrattacco.

La replica di Jolanda De Rienzo

La giornalista storica di Sportitalia ha condannato pesantemente l'hater, mettendo alla berlina il suo commento e disinnescandolo così: "Tralasciando l'Italia, ho ancora la linea gravidica, la pancetta e sì, non sono quella di prima. Caro Hater, per il mio corpo, volendo c'è rimedio. Per il tuo cervello non c'è speranza. Quando ce vò, ce vò".

Il primo figlio Gabriel

Jolanda De Rienzo ha partorito il primo figlio Gabriel lo scorso 20 giugno. Il piccolo è il primogenito dall'unione con il compagno, il pianista Angelo Barletta. La giornalista sportiva, classe 1984, originaria di Napoli, ha commentato la prima foto pubblicata del piccolo, un ditino medio alzato su cui ha scherzato così: "Ciao, mi chiamo Gabriel. Ci tenevo a salutarvi…a modo mio". Gabriel è la variante del più noto "Gabriele" e deriva dall'ebraico "Gavri’el”, composto dai termini “gebher” (uomo, essere forte) e “El” (Dio). Per questo motivo, il suo significato è variamente interpretato come “fortezza di Dio”, “forza di Dio” oppure “Dio è stato forte”. L'arrivo di Gabriel è stato salutato da tanti vip, come Andrea Delogu, Gianluca Impastato e Alessia Ventura. Jolanda De Rienzo ha scelto la Clinica Sanatrix di Napoli per partorire.

La vita privata

Precedentemente, Jolanda De Rienzo ha vissuto un'altra storia d'amore molto importante con l'allenatore Nicolò Frustalupi, vice di Walter Mazzarri ai tempi della carriera dell'allenatore toscano a Napoli. Una storia d'amore durata cinque anni, che si è poi interrotta.