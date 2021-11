“Sei una mer*a e sei un fallito”, Alex Belli insultato da una donna all’esterno della casa del GfVip Insulti pesantissimi in tarda serata all’esterno della casa del Grande Fratello Vip all’indirizzo di Alex Belli. Il modello e attore, dopo essere stato il grande protagonista della sedicesima puntata, si è ritrovato a fare i conti con le reazioni del mondo esterno. Una donna si è filmata mentre insultava l’attore e modello.

Tutte le offese contro Alex Belli

In tarda serata sono cominciate a piovere offese nei confronti di Alex Belli. Offese che sono state urlate al megafono dall'esterno. Nel giardino hanno ascoltato tutto i presenti: Lulù e Jessica Selassié, Francesca Cipriani, Carmen Russo, Nicola Pisu e Sophie Codegoni. All'esterno con il megafono c'è una donna, che su Instagram si fa chiamare "La Regina di Roma". È lei a offendere pesantemente Alex Belli: Alex sei una mer.a, fai ridere, fai schifo, sei un fallito, un cornuto nato, Manu stai lontano da Alex e Soleil non ti fidare di Alex. Soleil accanna Alex sta facendo Centovetrine. Sei la gioia di tutti noi".

La reazione di Alex Belli

Come ha reagito Alex Belli a questi insulti? Quando è arrivata questa donna con il megafono, lui era impegnato a giocare a biliardo con Katia e Davide. Una delle princess Selassié è corsa dentro per avvisare il modello e attore di quello che stava succedendo, ma lui ha preferito evitare ogni tipo di reazione e replica: "Lascia tutto il tempo che trova". Quando però gli hanno raccontato le parole urlate dalla donna all'esterno della casa del GfVip, Alex Belli è rimasto male. A ferirlo in particolare sono state le parole che riguardavano proprio Soleil Sorge e il fatto che non dovesse fidarsi di lui. Questa sera, la diciassettesima puntata del GfVip potrebbe fare luce anche su questa questione.