Arriva in prima serata su Rai2, a partire da stasera, "Seconda Linea", il nuovo programma di informazione condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani insieme a Francesca Parisella e la partecipazione di Fortunato Cerlino che interverrà nel corso della trasmissione con i suoi suggestivi interventi, in quella che è stata definita "una corrispondenza dall'inferno". Una trasmissione che si propone di approfondire le tematiche d'attualità che hanno caratterizzato questi mesi e stando a quanto dichiarato da Ludovico Di Meo, direttore della seconda rete del servizio pubblico, si tratta di una sperimentazione basata sul un nuovo modo di raccontare e fare informazione.

Di cosa parlerà Seconda Linea

Già il nome scelto per il programma è decisamente interessante, la terminologia "seconda linea", infatti, si rifà al rugby dove coloro che giocano in questa posizione hanno il compito di tenere compatta la mischia e saltare per accaparrarsi il pallone. Un ruolo emblematico, quindi, metafora di coloro che costituiscono gran parte della nostra società e la rendono competitiva, tra artisti, imprenditori, intellettuali e anche operai che si battono per realizzare progetti, per lavorare in maniera dinamica. Quello proposto su Rai2 in prima serata sarà, quindi, non solo una nuova forma di racconto e informazione, ma anche un viaggio attraverso l'Italia affranta dal Covid-19 che ha cercato di rialzarsi.

Gli ospiti fissi e quelli della prima puntata

Con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani ci saranno opinionisti, polemisti, professionisti e politici già noti ed emergenti avranno campo libero per affrontare le più disparate tematiche. Per la prima puntata ci saranno degli ospiti illustri, come ad esempio già possiamo citare le partecipazioni di Paolo Bonolis, Carlo Cottarelli, Max Giusti, Francesco Acquaroli, Luigi de Magistris, Teresa Colombo e Piergiorgio Odifreddi.

Ci saranno, però, anche delle presenze stabili del programma, quelle dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco, dei giornalisti Stefano Cappellini e Alessia Lautone, dell’influencer Nicole Rossi (che abbiamo visto ne “Il Collegio” di Rai2 e come vincitrice di “Pechino Express 2020”) e di Umberto Broccoli che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero.