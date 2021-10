Sciopero della fame di Jo Squillo al GF Vip, Fico e Sophie si uniscono ma poi mangiano di nascosto Prosegue lo sciopero della fame di Jo Squillo al Grande Fratello Vip. La showgirl aveva annunciato che avrebbe smesso di mangiare per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso di Chico Forti. Un’iniziativa nella quale ha coinvolto anche Raffaella Fico e Sophie Codegoni che hanno inizialmente accettato di digiunare per poi mangiare di nascosto.

Prosegue lo sciopero della fame di Jo Squillo al Grande Fratello Vip. La showgirl aveva annunciato che avrebbe smesso di mangiare per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso di Chico Forti, un tema cui ha dimostrato di essere sensibile da tempo. Lo aveva fatto nel corso dell’ultima diretta del reality show, dopo avere interrogato Alfonso Signorini a proposito di eventuali aggiornamenti sul caso. Informata dal conduttore a proposito dell’assenza di sostanziali novità, Jo aveva annunciato che avrebbe approfittato della platea offertale del reality per iniziare uno sciopero della fame nel tentativo di smuovere le acque (tentativo che, almeno per il momento, non sembrerebbe riuscito).

Dopo due giorni di digiuno – consuma solo bevande, in particolare latte di mandorla – Jo Squillo è riuscita a coinvolgere nella sua iniziativa anche altre due gieffine: Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Ma in rete è scoppiata una protesta avanzata da parte di quegli spettatori che hanno accusato le due donne di avere sposato la causa del digiuno non a beneficio di Chico Forti ma solo allo scopo di potersi concedere una “giornata detox” per poter dimagrire in vista della prossima puntata.

Ma lo “sciopero della fame” di Raffaella e Sophie è durato poco. Le due donne si sarebbero nascoste nel magazzino per poter mangiare senza essere viste da Jo Squillo, per evitare di innescare polemiche. Una defaillance evidenziata dagli spettatori del reality che hanno segnalato la trasgressione. Lo sciopero della fame non è l’unica iniziativa sociale cui Jo Squillo ha dato voce nel corso della sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Qualche settimana fa, la showgirl si era presentata in puntata vestita con un niqab a sostegno della drammatica situazione che stanno vivendo le donne afghane.