Sanremo 2022, ipotesi Alessia Marcuzzi conduttrice con Amadeus: “Mancano solo i dettagli”

Il Festival di Sanremo 2022 è ancora un cantiere aperto, ma in queste ore un'indiscrezione lanciata da Chi fornisce un indizio importante su quello che potrebbe essere il cast del terzo festival targato Amadeus. Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe vicinissima la conferma di Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus alla conduzione di Sanremo 2022. Sulle pagine di Chi si legge:

Un'ipotesi, quella di Marcuzzi al Festival di Sanremo, che avrebbe certamente senso rispetto alla scelte recenti di carriera da parte della conduttrice. Alessia Marcuzzi è reduce dall'addio a Le Iene e a Mediaset negli scorsi mesi, motivato da una sostanziale mancanza di stimoli:

Non riuscivo più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all'editore e all'azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono.