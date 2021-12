Sanremo 2022, Francesco Monte contro Ana Mena: “Ma non era il festival della canzone italiana?” Francesco Monte, ex tronista, ha criticato sui social la partecipazione della cantante spagnola Ana Mena al Festival di Sanremo 2022: “Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”.

A cura di Elisabetta Murina

Ana Mena è tra i 22 big in gara a Sanremo 2022, annunciati da Amadeus in diretta al TG1. La partecipazione della cantante spagnola non è passata inosservata sui social. Ad attaccarla duramente è stato soprattutto Francesco Monte, ex naufrago dell'Isola dei Famosi ed ex tronista di Uomini e Donne, che sui social ha commentato: "Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?".

Il commento di Francesco Monte contro Ana Mena

Conosciuti i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2022, Francesco Monte non ha potuto fare a meno di esprimere il suo disappunto sulla partecipazione di Ana Mena, artista di nazionalità spagnola molto conosciuta in Italia anche grazie alle sue hit estive. L'ex tronista ha commentato un post Instagram de Ilmenestrelloh (Marco Marfella, content creator e giornalista), che ha ripubblicato le sua parole via Twitter: "Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento". L'obiezione di Francesco Monte riguarda il fatto di aver ammesso in gara una cantante straniera, di nazionalità non italiana, giudicando questa scelta "fuori regolamento" e sottolineando che un tempo non era cosi: "Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere un gara ma esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?".

Non è la prima volta che a Sanremo partecipa un big non italiano

Anche se Francesco Monte crede che il regolamento di Sanremo sia in qualche modo cambiato, in realtà non è così. Non è la prima volta, infatti, che al festival della canzone italiana partecipano artisti di altre nazionalità. Era già successo, ad esempio, con Lola Ponce, cantante argentina che nel 2008 prese parte alla gara con il suo brano Colpo di Fulmine. Prima di lei, Stevie Wonder in coppia con Gabriella Ferri nel 1969 e, poi, Peter Cicotti, italoamericano, insieme a Simona Molinari. Quest'anno, sul palco dell'Ariston ci saranno grandi ritorni, come Gianni Morandi e Massimo Ranieri, e nuovi talenti, come Blanco.