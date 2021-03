Monologo di Zlatan Ibrahomovic sul palco di Sanremo 2021. Il campione voluto da Amadeus perché salisse sul palco per tutte e cinque le serate del Festival (arrivi rocamboleschi compresi) ha congedato il pubblico del Festival con un riassunto della sua vita, dei suoi successi e dei fallimenti che hanno costellato il suo percorso. Lo ha fatto in una chiave ironica, continuando a parlare di sé in terza persona, una cifra stilistica che lo ha accompagnato durante tutta la partecipazione a Sanremo in una specie di scherzo a due con il conduttore Amadeus e uno con sé stesso e il suo personaggio.

Il monologo di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo2021

“Tutti conoscevano già Zlatan prima di questo Festival”, ha esordito il campione, continuando a parlare di sé in terza persona, “Perché Zlatan è venuto qui? È venuto perché gli piacciono le sfide, gli piace l’adrenalina, gli piace crescere. Se non sfidi te stesso non puoi crescere. Quando sfidi te stesso è come scendere in campo e quando scendi in campo puoi vincere o puoi perdere”. Poi ha proseguito: