Sangiovanni risponde all’odio contro di lui e Giulia Stabile: “Commenti pesanti e minacce di morte” Anche la coppia lanciata da Amici viene presa di mira dai leoni da tastiera. Il cantante commenta l’odio che si respira sui social, spesso rivolto contro lui e la fidanzata Giulia Stabile: “Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico. Nessuno merita tutto ciò”. Anche Giulia interviene contro le critiche.

A cura di Valeria Morini

Gli haters e i leoni da tastiera non risparmiano neppure le celebrity più giovani, quelle entrate da poco nel mondo dello spettacolo e pertanto più vulnerabili di fronte al marasma del social. Vedi il caso della coppia formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, uscita dall'ultima edizione di Amici, innamorati nella vita e sodali sul palco. In tantissimi adorano il cantante e la ballerina, altri li attaccano senza pietà. Ed è proprio Sangiovanni a intervenire sull'argomento, parlando ai propri fan su Instagram.

Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l’odio che hanno dentro di sé. Molto spesso leggo commenti pesanti, minacce di morte. Quando non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica. Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno. Io nel mentre ho scritto un altro disco.

Sangiovanni sulla fama: "Non sempre sto bene"

Non è facile per Sangiovanni vivere questa improvvisa ondata di fama, che regala gioie e soddisfazioni ma anche i suoi lati oscuri: "Non sto sempre bene, va a momenti chiaramente, ma mi ritengo fortunato e privilegiato sebbene anche questa vita abbia le proprie difficoltà. Penso sempre a chi non ha la stessa fortuna o le stesse possibilità e mi rendo conto che non posso lamentarmi". Il giovanissimo cantante vicentino ha di recente confessato di aver sofferto per un lungo periodo di “ansia e paranoia”, un malessere che è riuscito a contrastare davvero quando ha iniziato a scrivere musica.

Le parole di Giulia Stabile

Come se non bastasse, c'è chi critica lui e Giulia perché postano poche foto insieme, come se la condivisione su Instagram fosse una conditio sine qua non della vita di coppia. Sangiovanni ha fatto notare come l'amore si dimostri in privato e a questo proposito, anche la stessa Giulia è intervenuta su IG, facendo un discorso pienamente condivisibile: