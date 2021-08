Sandro Piccinini torna alle telecronache, racconterà la Champions League per Amazon Prime Video Grandi sorprese per la conferenza stampa di presentazione della squadra di Amazon Prime Video che racconterà la Champions League nei prossimi tre anni con una partita a settimana trasmessa. Sandro Piccinini sarà la voce, accompagnato da Massimo Ambrosini. In squadra anche Giulia Mizzoni, Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo.

A cura di Andrea Parrella

Sarà Sandro Piccinini la voce della Champions League su Amazon Prime Video. La voce che per anni ha raccontato la principale competizione continentale per Mediaset, torna alle telecronache a tre anni di distanza dall'ultima volta, quella finale dei Mondiali tra Francia e Croazia che fu il suo ultimo atto a Cologno Monzese. La notizia è stata annunciata durante la conferenza stampa di presentazione del 5 agosto, condotta dal neo direttore Marco Foroni. Piccinini ha raccontato così le emozioni di questo ritorno:

C'è stato il richiamo della foresta, di quella Champions che ho seguito per tanti anni. C'è anche un motivo di orgoglio personale, ho cominciato qualche anno fa quando non ci permettevano di entrare negli stadi e ci arrampicavamo con le ricetrasmittenti. Trovarmi al centro di un progetto del genere, con un grande gruppo come Amazon, mi fa enorme piacere e mi carica di responsabilità ed entusiasmo. non vedo l'ora di ricominciare.

La squadra di Amazon Prime Video

Al fianco di Piccinini per il commento delle partite di Champions del mercoledì ci sarà Massimo Ambrosini. Notizia inattesa, visto che poche settimane fa era stato annunciato il suo passaggio da Sky a Dazn. Nella squadra di Amazon Prime ci saranno anche Giulia Mizzoni, Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo, che conferma il tandem Amazon/Dazn, dove l'ex volto di Sky racconterà la Serie A. A commentare le partite di Champions League si aggiungono Julio Cesar, Federico Balzaretti, Luca Toni, Giampaolo Calvaresi, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola.

L'offerta di Amazon per Champions League e Supercoppa Europea

Si è tenuta il 5 agosto la conferenza stampa di presentazione della Champions League su Amazon Prime Video. Per i prossimi 3 anni la piattaforma mostrerà la migliore partita di un'italiana ogni mercoledì, dalla fase preliminare alle partite di eliminazione diretta, semifinali comprese. Un totale di 17 partite all'anno, dalla fase preliminare alle partite di eliminazione diretta, comprese le due semifinali. Oltre ai match ci sarà anche un programma di highlights per rivedere, sempre il mercoledì, le sintesi delle partite del martedì. Compresa nell'offerta la Supercoppa Europea e infatti il primo appuntamento di questa nuova era è previsto per l'11 agosto con la sfida tra Chelsea e Villareal.