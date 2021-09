Sandra Milo ha detto no ad Alfonso Signorini: ecco perché non parteciperà al Grande Fratello Vip 6 Sandra Milo ha detto no al Grande Fratello Vip 6. La presenza dell’attrice nella casa sembrava ormai certa, ma l’ottantottenne si è vista costretta a declinare l’invito di Alfonso Signorini. Sulle pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché ha rinunciato a questa esperienza nonostante le sarebbe piaciuto farla.

A cura di Daniela Seclì

Mentre si va via via delineando il cast del Grande Fratello Vip 6, c'è anche chi decide di declinare l'invito di Alfonso Signorini. È il caso di Sandra Milo. Le indiscrezioni sulla sua presenza nella casa più spiata d'Italia si sono rincorse con sempre maggiore insistenza. In queste ore, l'attrice ha spiegato sulle pagine del settimanale Nuovo di avere detto di no al padrone di casa.

Sandra Milo ha detto no ad Alfonso Signorini

Sandra Milo ha spiegato che, in fondo, le avrebbe fatto piacere fare parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, non avrebbe potuto garantire la sua presenza nella casa a lungo perché aveva già preso altri impegni professionali. Le sue parole sono state: “Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale…”. Ha assicurato, però, che seguirà le nuove puntate del reality. Sui profili social ufficiali del Grande Fratello Vip 6, intanto, sono già stati annunciati alcuni concorrenti. In particolare Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Andrea Casalino. Sembra certa anche la presenza di Manila Nazzaro e Raffaella Fico.

Il futuro professionale dell'attrice

Ma in cosa consiste l'impegno professionale che ha impedito a Sandra Milo di partecipare al Grande Fratello Vip 6? L'attrice non è potuta scendere troppo nei dettagli. Tuttavia ha fatto sapere: “È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più…È tutto ancora top secret”. Sandra Milo è impaziente di dare il via a questa nuova avventura professionale. A ottantotto anni, ha una vita piena e ricca di impegni privati e professionali. Dove trova tanta energia? Nell'amore che la circonda: “Vale davvero la pena vivere, perché la bellezza dell’esistenza alla fine supera i dolori…È l’amore che mi circonda a darmi la spinta”.