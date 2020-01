È un periodo di grandi cambiamenti per Samanta Togni. La ballerina si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale ‘Gente', nella quale ha parlato delle importanti decisioni prese sia nella vita privata che in quella professionale. La scorsa estate ha conosciuto il chirurgo plastico Mario Russo. I due si sono innamorati perdutamente, tanto che dopo due mesi è arrivata la proposta di matrimonio.

Samanta Togni e Mario Russo sposi il 15 febbraio

Samanta Togni è pronta a convolare a nozze. Il 15 febbraio 2020, infatti, pronuncerà il fatidico sì con Mario Russo. La ballerina ha fatto sapere che per quel giorno tanto speciale, ha scelto una cerimonia che ricalchi un'atmosfera gipsy. Samanta Togni ha ricordato come con il suo compagno ci sia stato un incredibile colpo di fulmine. Poi, ha svelato alcuni dettagli della festa, incluso il menù:

"Tutto è stato fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena. Il matrimonio? Sarà una grande festa, con un ricco apericena, il menù sarà umbro con richiami napoletani, per omaggiare le nostre terre natie".

La ballerina lascia ‘Ballando con le stelle'

Già nei mesi scorsi, Samanta Togni aveva manifestato l'intenzione di mettere fine al suo percorso nel programma di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle'. Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale ‘Gente', è arrivata la conferma: "Lascio ‘Ballando con le stelle'". Samanta Togni ha dichiarato di avvertire il desiderio di crescere, il ruolo di insegnante le va ormai stretto: