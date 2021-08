Salvo Sottile condurrà I fatti vostri dal 13 settembre: “Ho invitato Giancarlo Magalli” Salvo Sottile è il nuovo conduttore de I fatti vostri. Con lui, Anna Falchi. In un’intervista rilasciata a NuovoTv, il giornalista ha svelato come sarà la nuova edizione del programma di Rai2 e ha espresso parole di stima per Anna Falchi. Poi, ha svelato di avere chiesto dei consigli a Giancarlo Magalli.

A cura di Daniela Seclì

Salvo Sottile si prepara a una nuova esperienza lavorativa. Dal 13 settembre, infatti, condurrà su Rai2 il programma I fatti vostri. Al suo fianco, Anna Falchi. La trasmissione che per anni è stata condotta da Giancarlo Magalli, potrà contare anche sulla partecipazione di Umberto Broccoli. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, Salvo Sottile ha svelato come sarà la nuova edizione de I fatti vostri.

Salvo Sottile felice di lavorare con Anna Falchi

Salvo Sottile dividerà il timone de I fatti vostri con Anna Falchi. Prima di questa esperienza, non conosceva ancora bene personalmente la conduttrice. Iniziare a collaborare con lei, si è rivelata una bellissima sorpresa:

"Ci conoscevamo solo di vista e lei per me è stata una bellissima sorpresa. Oltre ad essere una grande professionista, Anna è una persona molto empatica e ironica, una dote che fa la differenza".

Il conduttore ha chiesto consiglio a Giancarlo Magalli

Salvo Sottile ha dichiarato di essersi rivolto a Giancarlo Magalli per chiedergli consiglio sul modo migliore di affrontare la conduzione de I fatti vostri. Il conduttore non si sarebbe tirato indietro. Sottile spera che accetti il suo invito a partecipare alla trasmissione tutte le volte che lo vorrà: "Ho chiesto una serie di consigli a Magalli e lui è stato molto carino nel darmeli. L’ho anche invitato in trasmissione, dicendogli che sarà sempre casa sua". Infine, il giornalista ha dato alcune anticipazioni su come sarà la nuova edizione de I fatti vostri che condurrà insieme ad Anna Falchi. Avrà una forte impronta giornalistica, ma non mancheranno le novità: "Visto che sono un giornalista, l’informazione sarà predominante, ma ci sarà spazio per tante nuove rubriche". Non resta che attendere lunedì 13 settembre per seguire la nuova edizione del programma targato Rai2.