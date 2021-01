Sabrina Salerno è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 gennaio. La cantante ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata "soggiogata" da un manager agli inizi della sua carriera. Poi, ha confidato alla conduttrice del programma di Canale5, alcuni spiacevoli episodi che le stanno togliendo la serenità nell'ultimo periodo. È stata vittima del furto dell'identità digitale.

Sabrina Salerno e il manager che l'avrebbe manipolata

Sabrina Salerno aveva solo 17 anni quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Fu così che la sua strada incrociò quella di un manager che, secondo quanto racconta l'artista, l'avrebbe manipolata e soggiogata. Inoltre, si sarebbe anche appropriato di una parte dei soldi che Sabrina Salerno guadagnava grazie al suo lavoro:

“A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto. […] Era una sorta di manager, che guadagnava da tutti i miei proventi. Mi ha rubato tantissimi soldi e ha fatto delle cose che non si possono nemmeno raccontare. Non mi ha fatto avances sessuali, anche se avrebbe voluto, ma credo che abbia abusato di altre ragazze”.

Sabrina Salerno sarebbe stata isolata e controllata

Sabrina Salerno è riuscita a uscire dall'incubo solo a 24 anni. Ha intrapreso una battaglia legale contro quell'uomo e dopo undici anni è riuscita a ottenere una vittoria, anche se ciò non le ha comunque permesso di riavere i suoi soldi: “Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva: ma su di me non aveva effetto e facevo il contrario. Mi ha fatto vivere un incubo per anni. Poi, a 24 anni, grazie anche all’aiuto degli avvocati, sono riuscita a liberarmi di lui. Ho vinto la causa dopo undici anni anche se non è servito a molto perché i miei soldi li aveva già rubati e li aveva anche già spesi”.

Il furto di identità digitale subito da Sabrina Salerno

in foto: Sabrina Salerno a Verissimo

Sabrina Salerno ha parlato, infine, di un vergognoso episodio accaduto di recente. Ha subito il furto dell'identità digitale. Secondo quanto racconta la cantante, qualcuno avrebbe pubblicato le sue foto e quelle di suo figlio – minorenne – accompagnandole con frasi volgari. La cantante si è rivolta alla polizia postale e aspetta che i responsabili vengano puniti: