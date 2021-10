Sabrina Salerno infinita, eterna, irresistibile: a 53 anni è la regina dell’Arena Suzuki

Una carrellata di canzoni, tre interventi differenti, sempre al centro della scena, tassello fondamentale di questa Arena Suzuki 60-70-80 made in Amadeus. Sabrina Salerno è materia incandescente in questo 2021 straripante di soubrettine, starlettine, pupe, pupette, presunte famose, ex famose e chi più ne, più ne metta se vuole. Sabrina Salerno ha 53 anni e ancora oggi riesce a far mangiare la polvere a tante, tantissime donne di spettacolo. Le basta un sorriso, una scollatura – certo! – e uno dei tanti refrain rassicuranti del suo repertorio, poi la nostalgia e il sex appeal fanno il resto.

Sabrina Salerno è gli anni '80

Sabrina Salerno è gli anni '80. Sabrina Salerno è ancora quella corteggiata allo sfinimento da Jerry Calà in una sequenza lunghissima che unisce Velatissimo e Cala Corvino, tra Yuppies e Professione Vacanze. Sabrina Salerno è i cubetti di ghiaccio bollentissimi. Sabrina Salerno è la voglia di un drink in piena estate. È lo spritz delle 19. Per Sabrina Salerno, l'età è davvero solo un numero perché di mestiere – per citare Massimiliano Parente, tra i più grandi estimatori della nostra illustrissima – "fa Sabrina Salerno".

Sabrina Salerno merita un NFT

Sabrina Salerno meriterebbe di essere quotata in borsa. Anzi, meriterebbe di entrare nel mercato delle criptovalute. Visto che tra un po' ci entrerà Achille Lauro, perché non ci pensa anche Sabrina Salerno? Ché se fosse una criptovaluta, oggi potrebbe valere più del Bitcoin. Sabrina Salerno immateriale, in uno speaker sotto la forma di una voce come in HER. Può lanciare un NFT (non sapete che cos'è? Ve lo spiega meglio di me Tech Fanpage, qui) perché merita di essere digitalizzata e distribuita in tanti pezzi unici e autentici. Quanto può valere, in questo momento, un NFT di Sabrina Salerno? Non lo so, ve l'ho detto, non sono un esperto, ma se ci fosse un lancio sarebbe mia al day one. Come la Raffaella di Tiziano Ferro.