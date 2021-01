Rowan Atkinson dice addio a Mr. Bean. Il simpatico attore britannico ha annunciato che non interpreterà più il personaggio che gli ha regalato tanta popolarità e che andrà così virtualmente in "pensione". Atkinson continuerà a prestare la voce al cartone animato, ma non ne vestirà più i panni (ammesso che non cambi idea, dal momento che l'addio a Bean è stato già annunciato più volte).

Per me è più facile interpretare il personaggio vocalmente che visivamente. Non mi piace molto interpretarlo. Il peso della responsabilità non è piacevole. Lo trovo stressante ed estenuante.

Mr. Bean, la storia del personaggio

Mr. Bean è stato creato dalla fantasia dello stesso Atkinson e degli sceneggiatori Richard Curtis e Robin Driscoll. Sviluppato dall'attore ai tempi in cui studiava ingegneria elettrotecnica, apparve in una versione ancora non definitiva (con il nome di Robert Box) nella sitcom del 1979 Canned Laughter. Le prime vere apparizioni si datano agli anni 80, in alcuni sketch. Mr Bean è stato quindi il protagonista dell'omonima serie televisiva del 1990-1995 e dei film Mr. Bean – L'ultima catastrofe (1997) e Mr. Bean's Holiday (2007). Esistono un videogioco dedicato, due libri e il già citato cartone, e il personaggio è apparso in un episodio di Baywatch in Australia, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi londinesi del 2012 e a Buckingham Palace nel settembre 2015, per celebrare i 25 anni della serie. Disastrosamente imbranato e caratterizzato principalmente dalla mimica facciale, è un omaggio ai comici del cinema muto e al Monsieur Hulot di Jacques Tati.

Rowan Atkinson oltre Mr. Bean

L'attore britannico, che il 6 gennaio compie 66 anni, è noto soprattutto per Mr. Bean ma ha sviluppato una carriera ben più ampia rispetto al suo personaggio. L'altro anti-eroe per cui è conosciuto è Johnny English, goffo agente segreto che rappresenta una parodia di James Bond. Tra le altre cose, Atkinson è stato Dexter in Hot Shots! 2, l'eccentrico ginecologo di Maybe Baby, il narcolettico Henry McCollions (Enrico Pollini in originale) di Rat Race e il gioielliere Rufus in Love Actually. Negli anni 80 ha inoltre interpretato la serie in costume Blackadder e, sempre in tv, è stato l'ispettore Maigret. Ha doppiato Zazu nel film d'animazione Il re leone.