Rosalinda Cannavò ha ripercorso le tappe più intense della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda sabato 6 marzo, l'ex concorrente ha parlato della scelta di spogliarsi del suo nome d'arte Adua Del Vesco per tornare a essere Rosalinda, dell'amicizia burrascosa con Dayane Mello e dell'amore con Andrea Zenga. L'ex gieffina ha commentato: “Mi sento libera e leggera. Mai avrei pensato che potesse succedermi tutto questo. Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice”.

L'amore con Andrea Zenga

La frequentazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sta continuando anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. L'attrice lo ha presentato a Gabriel Garko, che gli ha consigliato di non lasciarselo scappare: “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto”.

L'amicizia con Dayane Mello

Dayane Mello, anche lei ospite di Verissimo, ha chiarito che quello con Rosalinda Cannavò non era amore. Tuttavia si è detta pronta ad avere un chiarimento con lei. Vediamo, invece, cosa ha dichiarato Rosalinda sulla modella. Anche lei si è detta certa che ci sarà occasione per avere un confronto e riportare la loro amicizia a brillare come un tempo:

“L’affetto che provo nei suoi confronti non è cambiato, sono solo delusa per le parole che mi ha detto. Mi ha ferito molto. La nomination è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Ho messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del gioco, per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarci e sono certa che riusciremo a ritrovare la nostra amicizia”.

Dalla violenza subita agli amori finti: i fantasmi che la tormentavano

Rosalinda Cannavò, infine, ha toccato gli argomenti più dolorosi che sono emersi nel corso della partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel salotto di Silvia Toffanin, è tornata a parlare della violenza subita quando aveva solo 12 anni: “Non avevo mai parlato di questa cosa prima del Grande Fratello. Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi. Spero che il mio racconto abbia potuto aiutare altre ragazze che sono vittime di violenze. All’epoca ho commesso un errore grave, quello di non raccontarlo e di non denunciare”.

Nella casa, ha anche svelato i finti amori da quello con Gabriel Garko a quello con Massimiliano Morra. Relazioni inscenate con il solo scopo di far parlare delle fiction di cui era protagonista. Rosalinda ha rimarcato quanto tutte queste bugie abbiano minato la sua salute: “Non ero abituata a questo mondo, mi sono affidata a persone sbagliate che non volevano il mio bene. Provavo la sensazione di non essere accettata, mi sentivo sola. La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto. Dovevo stare molto attenta. In quegli anni non ho vissuto, mi sono lasciata vivere. Interpretavo un personaggio che mi era stato dato. Quando Gabriel è entrato nella casa e ha raccontato tutta la verità mi sono sentita libera: è stato il regalo più bello che mi potesse fare”. Quindi ha concluso: