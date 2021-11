Roberto Manfè, l’amico di Rubicondi che lo ha trovato senza vita: “Cose che non dimentichi” A Domenica In Mara Venier ha ospitato Roberto Manfè. l’amico di Rossano Rubicondi che lo ha trovato senza vita in casa sua: “Non mi rispondeva ai messaggi da diverse ore e mi sono insospettito”. Su Ivana Trump: “è venuta subito lì per vederlo, ma le ho sconsigliato di vederlo così, era già fragile e la cosa l’avrebbe distrutta”.

Si sono svolti nelle scorse ore i funerali di Rossano Rubicondi, scomparso ormai una settimana fa per l'aggravarsi di un tumore al quale si stava curando. Il modello e volto televisivo si stava sottoponendo a chemioterapia da tempo e, a differenza di quanto si sia detto in questi giorni, non aveva mai nascosto la sua malattia, né negato di soffrirne, ma anzi stava provando a fare di tutto per uscirne. A confermarlo Roberto Manfè, fedelissimo amico di Rubicondi che viveva a soli due isolati da lui. "Non ha mai smesso di combattere", ha confermato Manfè ospite di Domenica In, dove nel salotto di Mara Venier era seduto anche il padre di Rubicondi.

Manfè ha trovato Rubicondi senza vita

Manfè è stato la persona che ha trovato Rubicondi senza vita in casa sua. Lo ha raccontato alla conduttrice, ripercorrendo quegli ultimi giorni: "L'avevo visto martedì sera perché la domenica aveva avuto un principio di infarto. Rimasto lì tutta la notte, fino a sera del giorno dopo. Poi è uscito, si sentiva meglio, era pimpante, venne a mangiare una pizza con me. Mi disse che andava a casa, ci scambiammo alcuni messaggi. Il giovedì ero in ospedale per un piccolo intervento, la sera prima ci eravamo mandati dei messaggi. Uscito dalla sala operatoria gli mando un messaggio e vedo che non mi risponde. Resto a casa, il mattino seguente vedo che ancora non ha letto i messaggi, inizia a sembrarmi strano. Mi vesto e quando arrivo dal portiere gli dico che c'è qualcosa che non va. Sapeva della gravità della malattia, quindi mi dice di andare su". Quindi il ritrovamento di Rubiondi, già senza vita:

Lo abbiamo trovato lì, non c'era più nulla da fare purtroppo. Non è stato bello nella maniera più assoluta, sono cose che non dimentichi.

L'impegno di Ivana Trump dopo la morte

Manfè, che ha telefonato ai genitori di Rubicondi per dare loro la notizia, è stato anche colui che ha avvertito Ivana Trump: "è venuta subito lì per vederlo, ma le ho sconsigliato di vederlo così, era già fragile e la cosa l'avrebbe distrutta". L'ex moglie di Rubicondi si è occupata di tutto il necessario: