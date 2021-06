Roberto Ciufoli lascia l’Isola dei famosi con 17 chili di meno e una certezza: non farà mai il Grande Fratello Vip. Lo dichiara l’ex naufrago in un’intervista a La Nuova Tv cui ha raccontato la sua Isola e le sicurezze maturate fino a oggi senza risparmiarsi qualche critica, soprattutto nei confronti del vincitore Awed e di Andrea Cerioli, classificatosi al terzo posto nel corso di questa edizione.

Le critiche ad Awed e Andrea Cerioli

“Grande Fratello Vip? Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte”, dichiara lapidario Ciufoli, “Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai”. E non risparmia qualche critica al cast di quest’anno: “È un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola”.

in foto: Roberto Ciufoli

Quanto è dimagrito Roberto Ciufoli all’Isola dei famosi

Ciufoli ha perso molto peso durante questa esperienza in Honduras. Una parte dei chili persi li ha già recuperati: “Se mi manca L’Isola dei Famosi? Ci stavo pensando proprio in queste ore, non mi mancano le dinamiche di comportamento e relazione, ma le situazioni belle date dalla natura, come il vento, il rumore del mare un po’ manca. La prima notte passata in albergo una volta uscita dall’Isola non l’ho passata bene, ho dormito poco e quasi scomodo sul materasso, mi mancavano il vento e il mare . La natura umana invece non mi manca affatto. Là sono dimagrito 17 kg e per me che non sono partito grasso sono veramente tanti. Ho già recuperato qualche chilo, si recuperano abbastanza velocemente. Con il tempo andrò a riprendere anche la massa muscolare persa facendo sport attivo come ho sempre fatto”.